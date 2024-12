Mijlpaal voor Bitcoin: cryptomunt meer dan 100.000 dollar waard

De reden dat juist nu die 100.000 dollar-grens wordt bereikt heeft alles te maken met Trump. Hij heeft Paul Atkins voorgedragen als voorzitter van de SEC, de Amerikaanse beurstoezichthouder. Atkins steekt niet onder stoelen of banken dat hij voorstander is van crypto, dus zien veel mensen het rooskleurig in: iets wat zijn sporen nalaat op de koers van Bitcoin. Daarnaast zijn de financiële plannen van Trump waarschijnlijk sowieso al positief voor de Bitcoin.

Trump denkt er zelfs over om de 1 miljoen dollar in de munt te steken en zo als overheid wat van deze munt achter de hand te hebben. Het is alleen de vraag of mensen dit niet te veel van het goede vinden: sommigen zijn er erg op gesteld dat Bitcoin decentraal is, en inmenging van een overheid kan dat aantasten. Tegelijkertijd denken veel mensen dat dat wel losloopt en zijn ze juist wel te spreken over het vertrouwen dat de Amerikaanse overheid in dat geval zou hebben.

Volgende stijging Bitcoin

Mocht je Bitcoin in je bezit hebben, let dan goed op waar je je toegangscode bewaart. In Engeland is iemand recent nog meer dan een miljoen euro verloren omdat zijn vrouw zijn spullen opruimde en ook die toegang zo in de afvalbak gooide. Zal Bitcoin binnenkort nog meer stijgen? Als het inderdaad gebeurt dat de Amerikaanse overheid erin investeert, dan zou dat goed kunnen. Al kunnen we ons voorstellen dat de munt na deze mijlpaal misschien even wat tijd nodig heeft om bij te komen. En dan dus vooral de bezitters ervan.