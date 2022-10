​De voordelen van een tweedehands bedrijfswagen

Het leven wordt steeds duurder en misschien is de bedrijfswagen die je voor ogen had, financieel gezien toch een iets minder goed idee. Een nieuwe wagen loopt al snel in de papieren, en dan heb je nog niet eens getankt. Je kunt een tweedehands bedrijfswagen overwegen. Dat bespaart geld en je kunt er enorm veel andere voordelen uithalen. Dit zijn ze.



Goedkoper in aanschaf

Een tweedehands bedrijfswagen is uiteraard goedkoper in aanschaf dan een gloednieuw exemplaar. Bij een dealer heb je bovendien weinig ruimte om de prijs te veranderen, terwijl je op een website met tweedehands auto’s vaak beter af bent. Zo koop je die Volkswagen Transporter-occasion bijvoorbeeld pas nadat je eerst een paar weken op verschillende tweedehands websites naar auto’s hebt gezocht. Zo weet je dat je bij de juiste auto uitkomt voor de prijs die jij er graag voor wil betalen. Daarnaast heb je geen last van hoge afschrijvingskosten in de eerste paar jaren nadat de auto is verschenen. Dat zijn precies de jaren waarin een nieuwe auto enorm rap in waarde omlaag gaat.

Je kunt meteen rijden

Bestel je een gloednieuwe auto, dan is daaraan vaak een levertijd verbonden. Je kunt dus niet gewoon naar de dealer rijden en meteen met je nieuwe wagen meenemen. Soms komt dat helemaal niet uit. Bijvoorbeeld als je loodgieter bent en je een busje nodig hebt om je werk te kunnen uitvoeren. Wanneer je huidige vervoermiddel het begeeft, heb je direct een nieuwe nodig. Door een occasion te kiezen kun je meteen rijden en hoef je dus geen dag werk te missen.

Het onderhoud is voordeliger

Hoewel je zou zeggen dat een oude auto juist veel gebreken kent en sneller kapot gaat, is dat lang niet altijd het geval. Bovendien hoeft een tweedehands bedrijfswagen niet per se heel oud te zijn. Het grote voordeel is dat je met je bolide niet naar de merkdealer hoeft, die vaak veel goedkoper is dan je lokale garage. Ook is het voordeel dat je hier meer vrijheid hebt om rond te shoppen: misschien ken je iemand die automonteur is en je kan helpen, wat nog meer geld kan schelen.

Beter voor het milieu

Het is veel duurzamer om voor een tweedehands bolide te kiezen. Er hoeven geen nieuwe onderdelen te worden gemaakt en je geeft de wagen een tweede leven. Er komen zo minder onderdelen op de stortplaats terecht en er wordt langer gedaan met onderdelen die zijn gemaakt. Natuurlijk is het minder goed voor de natuur om een heel oude auto te rijden die veel uitstoot, maar er zijn ook vrij moderne bolides op de tweedehandsmarkt te koop die aanzienlijk lager zijn in uitstoot. Sowieso doe je er goed aan om een auto een tweede leven te geven.