De Toyota Proace Electric Bestelauto van het jaar 2022

Een bestelauto is een must voor veel bedrijven die veel te vervoeren heeft aan gereedschappen, andere benodigdheden, of voor het afleveren van goederen. Ze zijn ook niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Zo’n bus is vaak ook het visitekaartje van een bedrijf. Dat er steeds meer elektrische bestelbussen op de markt komen is ook een feit. Ook nu weer heeft een onafhankelijke jury naar de bestelbussen gekeken en rapportcijfers uitgedeeld. Hierbij is de Toyota Proace Electric als beste uit de bus gekomen en gekroond als Bestelauto van het jaar 2022. Het is voor het eerst dat de titel naar een batterij-elektrische bedrijfsauto gaat. De verkiezing is een initiatief van het vakblad Automobiel Management en wordt elk jaar georganiseerd.

Flinke voorsprong

De Toyota Proace Electric is met een flinke voorsprong geëindigd voor de nummer twee, de Mercedes-Benz eSprinter. Een hele prestatie, aldus juryvoorzitter Michael van Wijngaarden, redacteur bij Automobiel Management. “Als doorslaggevende aspecten gelden onder meer de zeer uitgebreide garantiebepalingen tot wel een miljoen kilometer en tot 15 jaar voor het accupakket, wat sterk bijdraagt aan de waardevastheid van de Proace Electric. Positief is verder het uitgebreide gamma dat de keuze biedt uit drie lengtes, waaronder een versie met dubbele cabine. Toyota toont zich verder innovatief met het aanbieden van kant-en-klare, speciale uitvoeringen die direct bij de dealer ‘uit de prijslijst’ besteld kunnen worden.”



Professionele dealerorganisatie



In het juryrapport staat verder dat de Toyota Proace Electric heel goed scoort op meerdere belangrijke onderdelen, zoals: functionaliteit, brandstofkosten, comfort, rijeigenschappen en uitstraling. Ook wordt de professionele dealerorganisatie van Toyota genoemd die op de jury een zeer stabiele indruk maakt.

Super Trots

De bijbehorende bokaal is woensdagmiddag 24 november door de juryvoorzitter van de Bestelauto van het Jaar-verkiezing uitgereikt aan Jan-Christiaan Koenders, Managing Director van Toyota importeur Louwman & Parqui.



“We zijn echt supertrots dat de Proace Electric de harten van de jury heeft weten te veroveren”, vertelt Jan-Christiaan. “Net zo belangrijk vind ik de erkenning voor onze dealers die voor de klant de belangrijkste schakel zijn en alle service verlenen rondom de Proace. Het was een bewuste keuze om voor de eerste Battery Electric Vehicle van Toyota een bestelauto te selecteren, vooral in het kader van verduurzaming van stedelijke logistiek.”



Klanten helpen de omslag te maken



Edward Dijkhuizen, Manager Toyota Professional: “Ondernemers twijfelen soms over de aanschaf van een batterij-elektrische bedrijfswagen maar dat is in dit geval absoluut niet nodig. De Proace Electric is uiterst praktisch en voldoet aan alle eisen van de moderne ondernemer. Belangrijk hierbij is de dealerorganisatie; klanten helpen de omslag te maken, daar draait het bij ons om."



Actieradius tot 330 kilometer



De Toyota Proace Electric biedt zijn koper de keuze uit twee krachtige accupakketten: 50 of 75 kWh. Met een actieradius tot 330 kilometer (WLTP) en een laadvermogen tot 1.275 kilogram – het hoogste in zijn klasse – is het een serieus alternatief voor een lichte bedrijfswagen op diesel. Het accupakket van 75 kWh kan via de CCS2-aansluiting bij een snellaadpunt (DC) met 100 kW in ongeveer tien minuten met 100 kilometer rijbereik opgeladen worden.