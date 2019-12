​Wanneer kies je voor een zakelijke auto en wanneer voor particulier?

Als je een eigen bedrijf hebt, dan ben je waarschijnlijk veel onderweg. Je moet naar klanten toe, je moet naar ondernemerscafés en netwerkbijeenkomsten en misschien ben jezelf ook nog aan het bijscholen en moet je naar je les. Het kan interessant zijn om een auto van de zaak te nemen. Dit is waar je op moet letten bij het maken van de keuze tussen een zakelijke auto en een privé-auto.



Als je je auto op naam van je bedrijf zet, dan moet je er rekening mee houden dat je verantwoordelijk bent voor alle kosten. Dat begint bij de aanschaf en dat gaat door in het onderhoud. Je schrijft jaarlijks af op je bedrijfsauto en zeker als je nog startend bent, dan scheelt dat enorm. Je kunt alles namelijk aftrekken van de Belasting: van aanschaf tot afschrijving, van je zakelijke autoverzekering tot zelfs de benzine.

Zakelijke auto

Dat klinkt allemaal perfect, maar de kans is natuurlijk groot dat je je zakelijke auto ook voor privé doeleinden gebruikt. Is dat meer dan vijfhonderd kilometer per jaar, dan volgt er bijtelling om rekening mee te houden: het bedrag waar je belasting over betaalt. Elke auto heeft zo zijn eigen bijtellingspercentage dat is vastgesteld in de wet. Vaak zijn auto’s met een hoge CO2-uitstoot hoger in bijtelling dan zuinigere bolides. Je berekent de bijtelling door de cataloguswaarde te vermenigvuldigen met het bijtellingspercentage. Stel dat je auto 28.000 euro is en het bijtellingspercentage is 25%: je moet dan belasting betalen over 7.000 euro.

Vind je dat al gauw te veel worden, dan is er nog een optie. Je kunt ook privé een auto aanschaffen die je vervolgens zakelijk gebruikt. Je moet dan wel elke zakelijk gereden kilometer bijhouden, want van elke kilometer mag je 19 cent aftrekken van de belasting. Je onderhoudskosten kunnen ook van de belasting worden afgetrokken, maar daarin wordt wel een verschil gemaakt tussen privé en zakelijk. Er zijn apps waarin je makkelijk je kilometers kunt registreren, dus gebruik die. Het is namelijk essentieel om alles goed bij te houden en dat met terugwerkende kracht invullen zorgt geheid voor fouten.

Leasen?

Ben je een ramp met administratie? Dan kun je kiezen voor een zakelijke lease-auto. Je hoeft hem niet te kopen, je schade is verzekerd en de leasemaatschappij betaalt je onderhoud. Je betaalt er uiteindelijk maandelijks waarschijnlijk meer voor dan voor van de bovenstaande mogelijkheden, maar het scheelt je een boel financiële rompslomp. Het hangt wel per leaseconstructie af wat je mag aftrekken van de belasting, dus check dat eerst voor je een keuze maakt.