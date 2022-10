Een website of producttekst vertalen is één ding, maar bij het internationaliseren van een webshop komt veel meer kijken dan alleen de vertaling. Waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe zijn zaken in andere landen geregeld? En wat willen consumenten eigenlijk? In dit artikel kijken we naar een aantal ontwikkelingen geven we aantal tips voor een internationale webshop.



Valt er wel iets te halen in het buitenland?

De e-commerce markt groeit nog ieder jaar flink, maar de cross-border e-commercemarkt groeit nog sneller. Voor consumenten wordt het namelijk steeds minder belangrijk waar het product vandaan komt. Bestellen wordt – ook over de grens – namelijk steeds makkelijker en gebruiksvriendelijker. In 2021 was de cross border e-commercemarkt in Europa ruim 171 miljard euro waard. Dit is een stijging van 17 procent ten opzichte van een jaar eerder. Samen behaalden Europese webwinkels een cross border omzet van 100 miljard euro. Dit blijkt uit de meest recente studie van Cross-Border Commerce Europe.

Nederlandse bestellingen over de grens

Nederlandse online consumenten geven gemiddeld zeventien euro meer uit over de grens dan buitenlanders in ons land. Waar Nederlanders steeds meer in het buitenland kopen, valt het aantal buitenlandse kopers bij Nederlandse webshops juist tegen. Nederlanders die in het buitenland bestellen, doen dat het meest in Duitsland, gevolgd door Frankrijk, de Verenigde Staten, België en Groot-Brittanië. Zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor Q1 2022 van Thuiswinkel.org.

Tips voor een internationale webshop

Zoals gezegd komt er meer bij kijken dan alleen teksten vertalen wanneer je jouw webshop ook in andere landen wil uitrollen. Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten, die verder besproken worden in deze whitepaper: “10 praktische tips voor cross border e-commerce”.

Onderzoek, test, meet

De belangrijkste – of in ieder geval meest genoemde – tip is om veel informatie te verzamelen door onderzoek te doen naar de doelgroep en veel te testen in de praktijk. Bepaal in welke landen je jouw producten wilt verkopen. Doe uitgebreid onderzoek en gebruik marktcijfers zoals groeicijfers, het gebruik van internet, het aantal online shoppers en hoeveel consumenten gemiddeld besteden. Vergeet ook niet om je toekomstige concurrentie onder de loep te nemen! Zorg ervoor dat je een goed overzicht hebt van de situatie in verschillende markten.

Niet alleen voorafgaand aan een nieuwe introductie is onderzoek aan te raden. Ook als je tussendoor dingen wilt veranderen in het aanbod, marktbenadering of campagnes, is testen noodzakelijk. Maar blijf daarbij altijd kijken naar gemiddelden. Als een advertentiecampagne een week slecht draait, wil dat nog niet zeggen dat hij stopgezet moet worden. Over een langere periode kan er best een stijgende lijn in zitten.

Start met marketplaces

Marketplaces worden steeds belangrijker in cross border e-commerce. Marketplaces bieden een snelle kans om aanwezig te zijn in een buitenlandse markt zonder al te veel tijd of geld te moeten investeren. Marketplaces stellen jou in staat om je producten in nieuwe markten te positioneren, vertrouwd te raken met de trends en gewoonten van de doellanden en het aanbod te testen terwijl de risico’s worden beperkt. Zelfs met af en toe hoge bezorgkosten blijft dit een winstgevende optie, omdat het retailers in staat stelt om de markt te leren kennen voordat ze zich verplichten om hun bedrijf daar te ontwikkelen.

Professionele vertaling of lokalisatie

Een van de grootste fouten die je kunt maken, is er vanuit te gaan dat iedereen Engels spreekt. Bied je klanten de best mogelijke ervaring door informatie in hun taal aan te bieden. Het vertalen van een webshop houdt in dat de teksten woord-voor-woord worden omgezet naar een andere taal. Een goede inventarisatie is hierbij het halve werk. Lokalisatie gaat veel verder. Hierbij worden de content en andere elementen van de webshop aangepast aan de voorkeuren van een specifieke doelgroep. Lokalisatie van productnamen en beschrijvingen is vaak beter voor je verkoop dan een letterlijke vertaling van woorden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je website meertalig te maken. Er zijn multi-language plugins waarmee je de content van je website in meerdere talen toevoegen. Bij een multisite of multishop oplossing kun je onbeperkt nieuwe websites aanmaken op één installatie. Je beheert dan eigenlijk meerdere websites vanaf 1 centrale locatie. Je kunt de multisite aan verschillende landen en talen koppelen. Voordelen van een multisite oplossing zijn o.a. een betere geotargeting, content is makkelijker te scheiden en verschillende instellingen per webshop.

Geef je merk(en) de tijd

In Nederland heb je misschien veel naamsbekendheid. Dit biedt echter geen garantie voor succesvol verkopen in het buitenland. Geef inspanningen de tijd en bouw aan de naamsbekendheid van je merk(en) in het buitenland. Overweeg om (lokale) influencers in te zetten voor een brand awareness campagne. Naarmate potentiële klanten in het buitenland je vaker herkennen raken ze meer vertrouwd met je merk(en). Succes in het buitenland gaat gepaard met inspanningen testen en de tijd geven. Van overhaast conclusies trekken wordt geen enkel bedrijf beter.

Meer succes in het buitenland?

Online zakendoen over de grens. Voor veel ondernemers een wens, maar ook een angst. Want waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe kom je goed beslagen ten ijs? En wat valt er te leren van ondernemers die de stap al hebben gezet?