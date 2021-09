Genomineerde webshops voor de CrossBorder E-Commerce Top 30 bekend

In deze lijst staan de snelst groeiende Nederlandse bedrijven in dee-commerce branche in het buitenland. De Top 30 wordt samengesteld door de initiatiefnemers Dexport en Twinkle. Op 16 november 2021 wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens het CrossBorder e-Commerce Event in Utrecht.

Om succesvolle crossborder e-commercebedrijven in kaart te brengen, riepen de Duitse marketingspecialist Dexport en het online vakblad Twinkle, dat schrijft over digital commerce, de CrossBorder Top 30 in het leven. Deze lijst geeft inzicht in de snelst groeiende Nederlandse e-commerce bedrijven in het buitenland.

Wie zal dit jaar winnen? Stoov springt in het oog met een knuffelige campagne voor elektrische warmtekussens, die ook nog eens duurzaam zijn (want dan hoeft men niet de hele kamer te verwarmen). En On That Ass tilt de stoere en bontgekleurde boxershort naar een hoger marketingplan (iedere maand een nieuwe boxershort als een ‘cadeautje’ in de brievenbus). Of valt Picnic wederom in de prijzen? In ieder geval ziet Bill Gates er een kansrijk investeringsproject in.

Voor opname in de CrossBorder Top 30 gelden strikte voorwaarden. De procentuele internationale omzetgroei van vorig jaar is maatgevend. In het jaar ervoor (2019) moeten bedrijven tenminste 100.000 euro omzet geboekt hebben over de grens. Voorts mag een bedrijf niet louter op het buitenland gericht zijn.

Steeds succesvoller over de grens

Opvallend is dat het steeds moeilijker wordt om een plek te bemachtigen in de Top 30. De laatste plekken worden ingenomen door bedrijven die meer dan honderd procent groeiden in het buitenland. In de editie vorig jaar werden organisaties nog genomineerd met meer dan 56 procent. Ook realiseren de CrossBorder-bedrijven steeds meer omzet in het buitenland. Geen van de bedrijven in de huidige lijst heeft minder dan een miljoen euro in het buitenland gerealiseerd en bij meerdere bedrijven gaat het om tientallen miljoenen euro’s. Op de lijst van vorig jaar stonden nog bedrijven met enkele tonnen omzet in het buitenland.

Top drie vorige editie strijdt weer mee

De drie lijstaanvoerders van afgelopen jaar - Refurbished.nl, On that Ass en Picnic - zijn weer genomineerd. Ook sommige traditionele retailers - zoals de genomineerde winkelketen van juwelier Lucardi - wisten over de grens enorm te groeien online. Wie Refurbished.nl, de marktplaats voor gebruikte Apple-producten, van de troon stoot, wordt bekend op het CrossBorder Event op 16 november 2021..

De genomineerden, in alfabetische volgorde: