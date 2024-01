Architectuur en interieurdesign op basis van afval: Aectual is Fit for the Future

Het Nederlandse 3D-printbedrijf Aectual heeft voor haar innovaties in de markt het Fit for the Future-certificaat ontvangen. Deze status verdient het bedrijf voor het met 3D-printers omzetten van afval in designs voor interieur en architectuur. De technologische vooruitstrevendheid en duurzame aspiraties liggen daaraan ten grondslag.

Aectual is echter nog niet klaar. Bedoeling is om in het aankomend jaar stappen te zetten naar meer producten voor consumenten, maar ook extra afvalmaterialen te verwerken om meer mogelijkheden in designproducten en architectuur aan de B2B-tak te bieden. "We zijn blij dat een partij als Vodafone Business onze ontwikkelingen in de markt spot en ons bekroont met het Fit For the Future-certificaat; een certificaat dat onze kernwaarden van technologische en duurzame vooruitstrevendheid weerspiegelt. Met het certificaat hopen we aanzien in en buiten de interieurwereld te verkrijgen, zodat het geluid voor een duurzame toekomst almaar versterkt wordt", aldus Vermeulen.

Fit for the Future

Vodafone vindt op zijn beurt dat Aectual zijn tijd vooruit is en dat de plannen voor volgend jaar het een echt Fit for the Future-bedrijf maken. En dat niet alleen: het is ook een grote inspiratie voor andere bedrijven om zich de ondernemende spirit voor een circulaire economie aan te nemen.

Nieuwsgierig? Lees dan hier meer over wat Fit For the Future betekent. Of schrijf jezelf in voor het e-book Fit For the Future. Hiermee krijg je volop tips en tricks voor jouw onderneming en daarbij de handvatten en inspiratie om jouw onderneming Fit For The Future te maken.