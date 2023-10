Nurtio Technologies’ innovatieve instelling met digitalisering verdient Fit for the Future-certificaat

De Nederlandse startup Nurtio Technologies heeft verschillende oplossingen ontwikkeld waarmee planten beter worden verzorgd. Nurtio Protect is een manier om planten op afstand te monitoren, wat weer fysieke inspecties scheelt. Met Nurtio Insight kunnen bedrijven terreinwerkzaamheden in de plantservice met speciale software bijhouden. Hierdoor hoeven mensen intern niet meer op pad om te zorgen dat alle planten van verzorging worden voorzien. Het scheelt medewerkers tijd en de planten (over)leven hierdoor langer.

Nurtio Technologies helpt bedrijven met hun plantenonderhoud door technologie en data in te zetten. Onderhoudsmedewerkers die gaan over de interieurbeplanting worden ontzorgd en werknemers zijn omringd door groen, wat zorgt voor een prettige werkomgeving.

Plantenzorg een zorg minder

Mede-oprichtster van Nurtio Technologies, Iryna Pakhomova, benadrukt: "Met onze technologie en datagestuurde aanpak streven we naar een positieve invloed op duurzaamheid en gemak binnen deze sector. Onderhoud aan planten met de juiste technologie hoeft namelijk niet moeilijk te zijn. De erkenning door Vodafone Business bevestigt dat we op de goede weg zijn en we hopen anderen te inspireren om vergelijkbare impact te creëren in andere markten."

Vodafone Business ziet Nurtio Technologies als een pionier: John van Vianen, Executive Directeur Zakelijke markt VodafoneZiggo, zegt: "Pioniers zoals Nurtio Technologies belichamen het ondernemerschap van de toekomst. Hun innovatie op het gebied van technologie en positieve impact op duurzaamheid zijn de redenen waarom wij hen belonen met het 'Fit For the Future'-certificaat."

Fit For the Future

FFtF is een zakelijke succesfactor. De term staat voor een zekere fitheid en flexibiliteit waarmee een organisatie uitdagingen beter aan kan.

De criteria zijn als volgt:

Positieve instelling tegenover verandering. Ze zien verandering als een kans en zijn enthousiast over de toekomst.

Open voor nieuwe technologie. Ze begrijpen dat technologie kan helpen om zakelijke uitdagingen op te lossen.

Plannen voor technologie. Ze hebben routekaarten opgesteld voor hoe technologie hun werkwijze kan veranderen.

Gedetailleerde strategieën. Ze hebben bredere bedrijfsstrategieën voor de toekomst die gedocumenteerd zijn, specifiek, gefinancierd en gebaseerd op cijfers.

Ze zijn op de hoogte van nieuwe trends. Ze proberen de krachten te begrijpen waaraan hun bedrijf onderhevig is. En ze krijgen hulp van belangrijke opinieleiders.

Flexibel. Ze kunnen snel reageren op nieuwe trends of uitdagingen en brengen hun producten of diensten sneller op de markt dan andere bedrijven.

Allemaal vakjes die Nurtio Technologies afvinkt, waardoor het zich nu Fit for the Future mag noemen.

