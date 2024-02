​4 tips om als ZZP’er professionele facturen te maken

Misschien doe je al een tijdje een job naast je werk, maar begin je daar inmiddels zoveel mee te verdienen dat het tijd is voor een inschrijving bij de KvK. En dat het tijd is voor een herkenbare huisstijl, die je dan weer mooi op je facturen kunt gebruiken. Facturen maken is misschien niet het leukste op de wereld, er zijn genoeg manieren om dat iets makkelijker te maken.



Houd het bij

Natuurlijk is het prima om aan het einde van de maand een paar uur uit te trekken om alles wat je hebt gedaan nog eens op te tekenen met een totaalsom eronder, maar je maakt het jezelf (en je geheugen) een stuk makkelijker door elke keer als je wat doet even de tijd te nemen om het vast op je factuur te zetten. Op die manier heb je niet een berg werk om tegenop te zien, zeker niet omdat veel mensen administratie sowieso al niet de leukste bezigheid vinden. Door het gedurende de maand bij te houden, hoef je niet te worstelen met veel werk in het staartje van je maand.

Spreek je prijzen slim af

Heel handig om een maandprijs af te spreken voor je weekendjob, maar de ene maand heeft meer dagen dan de andere. Door zoveel mogelijk met dezelfde vaste prijzen te werken is het maken van je factuur een stuk minder ingewikkeld en een stuk minder rekenwerk. Heb je ook nog last van dyscalculie, dan doe je jezelf er een voordeel mee om ook nog voor ronde prijzen te gaan (al dan niet inclusief btw). Wel zo overzichtelijk. Natuurlijk moet je als ZZP’er zeker een hoger tarief niet laten schieten voor iets als overzicht, maar als het wel net kan, dan kan het je helpen bij het maken van je factuur en voorkom je eerder foutjes.

Gebruik factureringssoftware

Je kunt alles in een zelfgebouwd Google-documentje opstellen, maar je kunt ook kiezen voor software. In WeFact kun je bijvoorbeeld ook je huisstijl kwijt, waardoor je facturen er allemaal op dezelfde, professionele manier uit komen rollen. Bovendien zitten er in factureringssoftware allemaal handige snufjes die jou weer rekenwerk schelen. En een grote plus is ook dat het je zelf meer overzicht brengt, want je weet dat al je factureren netjes op één plek te vinden zijn. Handig als je iets moet opzoeken of als het weer tijd is voor de belastingen.

Stel het niet uit

Natuurlijk, je hebt het heel druk met je werkzaamheden, maar stel het maken van je factuur niet te lang uit. Dat kan je namelijk problemen opleveren met de Belastingdienst, met je opdrachtgevers en mogelijk ook met je boekhouder, die natuurlijk ook nog veel andere klanten heeft waar hij of zij voor aan de slag moet. Houd het professioneel en zorg dat je je facturen op tijd opstuurt. Het is echt een klus die je heel lang voor je uit kunt blijven schuiven, maar waar je toch echt niet onderuit komt. Doe het meteen, dan is het uit je hoofd en kom je bovendien georganiseerd en professioneel over.