Zo ziet een de elektrische Corvette uit de toekomst eruit

Personenwagens die elektrisch worden, die zijn interessant, maar het wordt toch net even spannender als het een sportwagen is die de elektrische kant op gaat. We zagen het bij de Ford Mustang en bij Lamborghini, maar nu is het tijd voor een ander bekend merk van sportieve bolides: Corvette.

Hoogvliegende hypercar?

Het team in het Verenigd Koninkrijk heeft zijn eigen visie losgelaten op wat een elektrische Corvette moet zijn en daar is uiteindelijk een heel gelikt design uitgekomen dat erg prettig is om naar te kijken. De Corvette is een hypercar die is gebaseerd op de vliegwereld, wat mogelijk verklaard waarom deze auto is uitgevoerd in wit. Het aerodynamische design is erg prettig om naar te kijken, maar heeft dus ook alles te maken met de aerodynamica die we veel zien in de vliegtuigwereld.

De binnenkant verdient ook aandacht: waar we stoelen wel erg wit vinden, daar is het raam wel veel meer in ons straatje. De voorruit bestaat namelijk uit een augmented reality-scherm, wat betekent dat er informatie of afbeeldingen knenn worden getoond op de voorruit. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om mensen te waarschuwen dat er iemand wil inhalen of juist voor het weergeven van de basics zoals hoe snel je gaat en hoe de batterij ervoor staat.