Zo ben je het beste voorbereid op het nieuwe F1-seizoen

Naast Rob Kamphues komt er nog een analist naar Viaplay, namelijk tweevoudig winnaar van de Daytona 24 uur race: Indy Dontje. Hij is nog steeds actief in de autosport. Plus, tijdens de Masters was hij de enige die sneller was dan Max Verstappen in rondetijd.

Max Verstappen

Over Max Verstappen gesproken: we hebben in groepsverband met de coureur gevideobeld:

Hoe was jouw winterstop?

“Ik heb geskied en heb wat leuke dingen gedaan. In januari begin je weer met trainen, ik heb natuurlijk mijn simulator thuis staan dus daar best wel wat uren op doorgebracht.”

Welk gevoel overheerst na de testdagen in Bahrein?

“Werk aan de winkel. Als je naar de rondetijden kijkt denk ik dat McLaren favoriet is. Bij ons ging het niet helemaal soepel, maar we hebben wel ideeën over hoe we het kunnen verbeteren. Ook veel tijd doorgebracht op de simulator, bijvoorbeeld gisteren nog, ik denk niet dat we in Melbourne voor de overwinning mee kunnen doen, maar ik denk wel dat we na een paar wedstrijden verbeteringen kunnen doorvoeren.”

Ben je wel blij met de upgrade van de nieuwe auto?

“Het is nooit goed genoeg natuurlijk, maar ik denk dat we er zelf misschien meer van hadden verwacht in Bahrein. Na de test heb je natuurlijk meer tijd om door de data heen te gaan en kom je tot bepaalde conclusies. Ik denk dat we wat dingen moeten verbeteren.”