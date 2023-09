Zelfrijdende vrachtwagens zonder chauffeur stapje dichterbij in California

Hier in Nederland, en veel andere landen ter wereld, duurt het nog wel even voordat zelfrijdende auto’s ook echt de weg op mogen. Er wordt her en der wel al mee getest, maar de wetgeving is nog lang niet zover, in tegenstelling tot de technologie. Ja, autofabrikanten als Tesla claimen al ver genoeg te zijn om auto’s ook zonder chauffeur die in geval van (onverwachte) situaties kan ingrijpen, veilig aan het verkeer te laten deelnemen.

In San Francisco rijden al ‘robottaxis’ zonder chauffeur. Dat gaat nog niet altijd even vlekkeloos, maar laten we wel wezen, ook menselijke chauffeurs maken – ruim 100 jaar nadat de auto zijn intrede deed – nog steeds fouten waardoor (bijn)aanrijdingen ontstaan.

Vrachtwagens zonder ‘veiligheidschauffeur’

De staat California, in de VS, werd onlangs een wet aangenomen die het vooralsnog verbied om zelfrijdende vrachtwagens – met voertuigen die zwaarder zijn dan 4536 kilo (10.000 US pond) – zonder chauffeur de weg op te sturen. Die wet is nu echter (voorlopig) weer van de baan. De gouverneur van California, Gavin Newsom, heeft er namelijk zijn veto over uitgesproken. Hij is van mening dat het bestaande regelgevingskader voldoende is en een nieuwe wet daarom op dit moment niet nodig is.

Het ingediende wetsvoorstel werd onder andere gesteund door beroepschauffeurs, en hun vakbonden, die natuurlijk voor hun job vrezen. Als vrachtwagens die volledig autonoom kunnen rijden straks de weg op mogen zonder dat er een getrainde chauffeur achter het stuur zit, voor noodgevallen, dan zijn er natuurlijk veel minder vrachtwagenchauffeurs nodig. De chauffeurs en vakbonden zijn van mening dat de huidige technologie voor autonoom rijden, zonder ‘veiligheidschauffeur’, nog niet veilig genoeg is voor zwaar vrachtverkeer.