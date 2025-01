Zelfrijdende taxi botst op zelfrijdende bezorgrobot in Los Angeles

Aansprakelijkheid is een moeilijke kwestie

De bezorgrobot is een levenloos object, dat heeft de Waymo goed gezien. Niet dat alles wat levenloos is dan maar wordt aangereden: de taxi remt wel zeker af voordat hij contact maakte met de bezorgrobot, stelt Waymo aan TechCrunch. Daar zou het gelijk in kunnen hebben: in ieder geval waren beide autonome voertuigen niet beschadigd. Ze bleven eventjes verbouwereerd tegenover elkaar staan en toen was het klaar. Gelukkig, want wat als er wel schade was: wie is dan verantwoordelijk? Waymo stelt dat de Waymo-bestuurder bij een botsing de support-teams automatisch op de hoogte stelt. Die teams, bestaande uit mensen, kunnen op afstand kijken wat er is gebeurd en kunnen de wegenwacht inschakelen. Ook kunnen er dan hulpverleners worden ingeschakeld.

Dit is voor het eerst dat twee autonome bots tegen elkaar aan botsen: bij Serve zitten er altijd echte mensen mee te kijken als de robot moet oversteken, waardoor het sowieso snel werd gezien. Wie er nu precies aansprakelijk is bij dit soort incidenten, daar kreeg TechCrunch in ieder geval geen antwoord op. En dat is wat uiteindelijk sowieso de vraag is bij autonome bolides: zolang het allemaal werkt is er niks aan de hand, maar juist die incidenten zorgen dat het complex wordt: wie is verantwoordelijk? En stel dat er een mens in de auto zat: dan werd het nog ingewikkelder.

Het is mede hierdoor dat we in Nederland erg rustig aandoen met zelfrijdende auto’s: de juridische problemen die eruit kunnen ontstaan zijn enorm en kunnen jaren in beslag nemen. Goed dus om van tevoren dit soort dingen vast te leggen en wetten en regels te verbinden aan dit type rijden, maar dan moet dat wel eerst goed getest worden. We verwachten niet dagelijks dit soort vreemde aanrijdingen tussen zelfrijdende voertuigen, maar het is overduidelijk afwachten tot het wel een keer goed misgaat voordat er echt spijkers met koppen worden geslagen.