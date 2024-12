Wanneer komen de echte zelfrijdende auto’s naar Nederland?

Dat is echt toekomstmuziek, want de tests die in 2027 plaatsvinden zijn alleen mogelijk als er een bestuurder in de auto zit. We zijn dus nog ver weg van echt zelfrijdende auto’s op de Nederlandse wegen. Sowieso moet eerst de wet- en regelgeving worden aangepast en we weten inmiddels hoe lang dat proces in beslag neemt. Zelfs met iets wat zo klaar is als een klontje duurt het lang, maar als het om veiligheid gaat is dat nog extremer. We zien dat nu ook bij bijvoorbeeld fatbikes en e-bikes: er zijn zoveel verschillende meningen en argumenten, dat het moeilijk is om snel tot nieuwe wetgeving te komen.

Europese wetgeving

Plus, er is ook nog zoiets als Europa, dat daar misschien overkoepelend ook nog iets van vindt als het om zelfrijdende auto’s gaat. Het zou immers wat onhandig zijn als je zelfrijdende auto over de grens ineens een boete krijgt voor iets wat hij in Nederland wel mag. Hoewel dat ook zo is met gewone auto’s, zijn er stemmen die zeggen dat het beter zou zijn als er op het gebied van zelfrijdende bolides wel meer inmenging is van Europa om de verschillen tussen landen beter recht te trekken.