Welke laadpassen neem je mee voor een roadtrip naar Spanje

Laadpassen, welke ga je meenemen

Hieronder vindt je een overicht van laadpassen, apps en ander tips gebaseerd uit eigen ervaring met het rijden van lange afstanden en roadtrips op vrijwel alle bekende routes kriskras door Spanje. Volledig ben je nooit maar met deze adviezen kom je nooit stil te staan en biedt het je de mogelijkheid om tevens voordelig te laden.

Shell Recharge duur en ‘onmisbaar’

Shell Recharge is onze all-time redder in nood met wel een dik rood kruis (zie onder). Hoe vaak die al uitkomst heeft geboden is ongekend, vooral in Portugal. De Recharge pas (voorheen New Motion) staat vooral bekend om zijn brede dekking door heel Europa. Langs de Spaanse kust en in delen van Portugal kun je vrijwel overal met deze laadpas terecht. Dit komt met name door zijn de samenwerking met vrijwel alle aanbieder, waardoor je minder snel voor een laadpaal staat die vriendelijk dat je laadpas niet bruikbaar.

Shell is zich echter er heel goed van bewust dat zij deze unieke positie heeft weten te verwerven en rekent in goed Nederlands woekerprijzen voor het gebruik. Wat betekent dit. Als je ergens gaat laden waar het laden heel voordelig is of zelfs gratis, zegt Shell dank je wel dat onze pas gebruikt om hier gratis te laden maar wij rekenen wel onze prijs per kWh (0,65 cent) gewoon door. Wanneer je dus 30 kWh gratis hebt geladen met een een starttarief van 0,29 euro (vrijwel altijd dit tarief) krijg je van Shell direct na het laden een afrekening van 0,29 + 30 x 0,65 = 19,79 euro. En dat meneer Shell vinden we uitermate incorrect.

Plugsurf met laadpas (laadpas+app)

Plugsurfing is een van de grootste en gebruiksvriendelijke aanbieders van laaddiensten in Europa. Met één account heb je net als bij Shell Recharge toegang tot een ongekend aantal laadpunten in diverse landen (nog niet in Portugal). Hun app is overzichtelijk, biedt je realtime informatie over beschikbaarheid en tarieven. De like-factor is dat de app beoordelingen en foto’s toont van laadpunten, wat handig is als je van de bekende routes afwijkt.

Een nadeel is dat niet elk laadnetwerk aangesloten is, waardoor je niet overal met Plugsurfing terechtkunt. Ook kan het tarief per kWh wat hoger zijn dan bij sommige lokale aanbieders. De kosten voor de laadpas, eenmalig 9.95 euro.

Chargemap community

Chargemap is het voorbeeld van de veelzijdigheid in de keuze hoe je wilt laden in het buitenland en specifiek Spanje. Chargemap is zowel een online platform en een mobiele app die helpt bij het vinden, plannen en beoordelen van laadpunten voor elektrische voertuigen door heel Europa. Het fungeert als een soort community-gedreven laadpaalzoeker, waarbij je als gebruiker zelf informatie, foto’s en beoordelingen toevoegen.

Hierdoor blijft de database actueel en betrouwbaar. Daarnaast hebben ze ook een laadpas. Naast Google Maps is dit door mij de meest gebruikte map bij het vinden van laadpunten. Het is zelfs de vraag of hun laadpas de beste kaart is voor Spanje. In dit artikel kijken we nog eens even heel kritisch naar de plussen en minnen. Kosten Laadpas eenmalig 19.95 euro.

Zunder, ze staan echt overal

In de afgelopen jaren ben ik door schade en schande wijs geworden wat laden betreft in Spanje en Portugal. Soms was het, als je van creatieve routes houdt rounduit uitdagend. Als Shell Recharge nuttig is vanwege het aantal laadpunten wat de kaart accepteert, Tesla als die op je route ligt (ook al moet je er even voor omrijden) geldt dat ook voor Zunder.

Zunder is een Spaanse aanbieder van snellaadstations met high-power charging (HPC) langs de autoroute. Inmiddels hebben ze dwars door Spanje een groeiend netwerk van laadstations. Ze hebben een eigen app maar zijn ook goed vindbaar in Google Maps. Een laadpass bemachtigen is denk ik een challenge maar vaak kun je vanuit hun eigen app een laadsessie starten. Hier kun je tevens jouw betaalmethode toevoegen.

Het feit dat je met je Shell Recharge-pas bij Zunder kunt laden komt door roaming-overeenkomsten. Dit betekent dat als je al een Shell Recharge-account hebt, je niet apart bij Zunder hoeft te registreren als je dat niet wilt. Wel zit er een verschil in het tarief tussen rechtstreeks laden via Zunder of via Shell Recharge, de laatste is aanzienlijk duurder.