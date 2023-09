Nieuwe Peugeot e-3008 krijgt een fatsoenlijk bereik

De GT-uitvoering is een stuk luxer en heeft meer aan boord. Standaard is de two-tone kleurstelling met een zwart dak en alcantara bekleding. Verder heeft de GT 20-inch lichtmetalen wielen, Pixel LED-koplampen, parkeersensoren vooraan, een elektrisch bedienbare achterklep, verwarmbare voorstoelen en stuurwiel, inductielader voor smartphones, aanpasbare sfeerverlichting, Peugeot Panoramic i-Cockpit met gebogen 21-inch scherm, aanpasbare i-Toggles en het Peugeot i-Connect Advanced connected informatiesysteem.

Dat grotere bereik komt niet alleen doordat deze nieuwe Peugeot de eerste wordt die op het STLA-Medium platform staat. Peugeot is er namelijk ook in geslaagd om de e-3008 te voorzien van een extra grote accu met een capaciteit van 98 kWh. Die komt overigens niet in het standaard, of instap, model. Daar hangt straks een kleiner, 73 kWh, accupakket onder. Die is volgens Peugeot ook goed voor een bereik van ruim 500 kilometer.

Design gaat voor CW-waarde



De nieuwe e-3008 heeft een herkenbaar fastback-SUV-design. Peugeot heeft voor dit design wel wat concessies moeten doen inzake de luchtweerstand – een van de belangrijkste factoren die bijdraagt, of juist niet, aan het bereik van de accu. De Cw-waarde van 0,28 is voor een EV niet uitzonderlijk laag. Ter vergelijk, de veel meer gestroomlijnde Hyundai Ioniq zes heeft een Cw-waarde van 0,21.

De Peugeot e-3008 combineert elegantie met efficiëntie en ruimte. Het nieuwe model heeft een lengte van 4,54 meter, een breedte van 1,89 meter en een hoogte van 1,64 meter. De wielbasis bedraagt 2,73 meter. Daarmee is de e-3008 nog altijd een van de mees compacte auto’s in het C SUV-segment, zonder concessies te doen op het gebied van ruimte voor passagiers en bagage.

STLA-Medium plaform

Het innovatieve STLA-Medium platform is, zo stelt de fabrikant, ontworpen voor de best mogelijke prestaties. Dat komt tot uiting in een ruime actieradius (tot wel 700 km), korte laadtijden (30 minuten), maximaal rijplezier, topprestaties, efficiëntie en diverse connected diensten en functies (Trip Planner, Smart charging, V2L-mogelijkheden, Plug&Charge en over-the-air-updates). Peugeot produceert de nieuwe E-3008 exclusief in de fabriek van Sochaux in Frankrijk.