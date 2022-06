Wat een gametool als Unreal Engine met een Volvo te maken heeft

Denk je aan een ‘engine’, dan denk je waarschijnlijk al snel aan een auto. Maar in dit geval gaat het om een game-engine, namelijk de Unreal Engine van Epic, waarmee gamers de mooiste games kunnen bouwen. Om het echter allemaal wat ingewikkelder te maken, gebruikt straks toch echt een autofabrikant deze engine ook. Volvo wil namelijk fotorealistische graphics in zijn elektrische auto’s.

Volvo werkt met Fortnite-maker Epic samen om zijn engine in te zetten in zijn nieuwe generatie elektrische voertuigen. Ze noemen het ook wel een ‘human-machine interface’, wat betekent dat het gaat om een ‘machine’ in de auto die de bestuurder van de auto gebruikt om de software in de auto aan te sturen. Volvo geeft aan dat het volop gebruik wil maken van het beeldscherm in de auto. Het is een goede keuze om dan voor Unreal Engine te kiezen, want we weten allemaal de demo’s nog van de nieuwe Unreal Engine (nummer 5, die ook voor de nieuwe Witcher wordt ingezet).

Het is voor het eerst dat een Europese autofabrikant ervoor kiest met Unreal Engine te werken voor die human-machine interface. Het kiest er eerst voor om de Driver Information Module aan te pakken, waarmee je bijvoorbeeld entertainment kunt beheren en relevante informatie krijgt over je auto. Hiervoor moet de software goed zijn, want die moet snel kunnen verwerken wat de sensoren allemaal zien. De Zweedse automaker hoopt met de engine een nog scherpere weergave dan eerder te bewerkstelligen met 3D-animaties om te zien wat er in en om de auto gebeurt. Volvo spreekt zelfs over het ‘nog leuker maken om tijd door te brengen in een Volvo’.

Snapdragon Cockpit Platforms

Het wil de Unreal Engine koppelen aan de derde generatie Snapdragon Cockpit Platforms en belooft daarbij dat het genereren van graphics tot tien keer sneller zou gaan. Ook werkt het infotainmentsysteem twee keer sneller dan je van Volvo gewend bent. De eerste auto die van dit nieuwe systeem wordt voorzien is een bolide die later dit jaar wordt onthuld. De naam is nog onbekend, maar dit belooft het nieuwe vlaggenschip van de fabrikant te worden op het gebied van elektrisch rijden. Volvo wil in 2025 600.000 elektrische voertuigen verkopen en opent in 2026 een fabriek in Europa waar accu’s worden gemaakt. Deze nieuwe accu’s zouden het mogelijk maken om 1.000 kilometer te rijden (dat is ongeveer van Utrecht naar Florence).

Ook wil het merk zorgen dat het meer software zelf ontwikkelt. In 2025 zou de helft van alle software in de auto in huis bij Volvo ontwikkeld moeten zijn. Waarschijnlijk dus wel gebaseerd op de Unreal Engine, die gamers zeer bekend is. Met deze engine worden realistische 3D-graphics gemaakt. De reden dat de engine zo heet, heeft alles te maken met een game die al in 1998 verscheen: Unreal. Deze ruimteshooter zette de engine meteen op de kaart en eigenlijk kijkt de hele gamewereld al sinds dat moment altijd naar de Unreal Engine als de grote motor achter belangrijke games. En nu dus blijkbaar ook achter belangrijke informatie in de auto.