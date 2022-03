Volvo test nieuwe technologie voor draadloos laden in Göteborg

Als onderdeel van de praktijktest worden meerdere exemplaren van de volledig elektrische Volvo XC40 Recharge ingezet als taxi. Cabonline, de grootste taxiondernemer in Scandinavië, neemt de auto’s voor een periode van 3 jaar in gebruik. De batterijen van deze Volvo’s kunnen dan bij bepaalde standplaatsen in Göteborg draadloos worden opgeladen.

Volvo start met een praktijktest met draadloze laadtechnologie voor elektrische voertuigen. Deze test wordt uitgevoerd in een live stadsomgeving in het Zweedse Göteborg, in samenwerking met geselecteerde partners, om het potentieel van deze technologie te onderzoeken.

- Mats Moberg, Head of Research and Development bij Volvo.

Eenvoudig in gebruik

De laadstations die in de test worden gebruikt, zijn geleverd door Momentum Dynamics, een leverancier van draadloze laadsystemen. Het laden begint automatisch zodra een geschikt voertuig parkeert boven het laadstation dat in het wegdek is ingebouwd. Zo kunnen bestuurders hun elektrische auto eenvoudig opladen, zelfs zonder te hoeven uitstappen.

Hoog laadvermogen

Het laadstation stuurt de energie door een laadpad naar de ontvanger in de auto. Het 360-graden camerasysteem wordt gebruikt als hulpmiddel om de auto gemakkelijk uit te lijnen met het laadstation. Bij de volledig elektrische XC40 Recharge wordt de batterij draadloos opgeladen met een vermogen van meer dan 40 kW. Dat is bijna vier keer hoger dan via een conventioneel 11 kW AC-laadpunt en bijna net zo snel als een 50 kW DC-snellader.

De elektrische Volvo’s worden door Cabonline ruim twaalf uur per dag ingezet en rijden circa 100.000 kilometer per jaar. Daarmee is dit ook meteen de eerste echte duurtest van een volledige elektrische Volvo in een commerciële toepassing.

Partners uit Zweden

Andere partners die betrokken zijn bij dit project zijn de Zweedse retailers Volvo Bil en Volvo Car Sörred, het Zweedse energiebedrijf Vattenfall en zijn laadnetwerk InCharge, het stadsenergiebedrijf Göteborg Energi en Business Region Gothenburg, een gemeentelijk agentschap voor economische ontwikkeling dat eigendom is van de stad Göteborg.

Volvo was vorig jaar ook betrokken bij de lancering van het Gothenburg Green City Zone-initiatief, dat streeft naar emissievrij vervoer tegen 2030. Door een echte stad als proeftuin te gebruiken, hoopt het bedrijf de ontwikkeling op het gebied van elektrificatie, gedeelde mobiliteit, autonoom rijden, connectiviteit en veiligheid te versnellen.