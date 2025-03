Tesla-schaamte: waarom sommige mensen spijt hebben

Het sneue is dat alle Tesla-medewerkers er weinig aan kunnen doen. Er is ook niks mis met de Tesla-auto’s zelf. Het hele gedoe rondom de auto’s heeft alleen maar te maken met politiek en hoe de topman van de fabrikant, Elon Musk, de laatste tijd nogal anders gedrag vertoont sinds hij steeds belangrijker is geworden in de Amerikaanse politiek. Dat Elon en president Trump dikke vrienden zijn bleek wel toen Trump voor het Witte Huis openlijk een Tesla kocht en het merk prijsde.

Kelderende cijfers voor Tesla

Het is bizar, want in december ging het nog hartstikke goed met Tesla. Toen was Elon Musk ook al vrij fanatiek bezig met Trump naar voren schuiven en doneerde hij miljoenen aan de campagne van Trump. Toen was dat nog niet zo’n probleem, zo bleek, al meldde Tesla in januari 2025 wel dat de cijfers van Tesla jaar op jaar voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf minder waren. Wat er daarna gebeurde was dat Elon Musk bij de inauguratie die vreemde groet leek te doen en dat hij leider werd van DOGE: het Department of Government Efficiency (niet te verwarren met de bekende Doge-cryptovaluta). Elon Musk had plannen over het efficiënter maken van de Amerikaanse overheid en Trump zei: ga je gang.