Tesla onder vuur: aanvallen, Trump-retoriek en dalende verkopen zetten druk op Musk’s imperium

Onrust in Duitsland: medewerkers Gigafactory eisen betere arbeidsvoorwaarden

Ook aan de andere kant van de oceaan rommelt het bij Tesla. In Duitsland klagen medewerkers van de Gigafactory bij Berlijn al maanden over de werkomstandigheden. Volgens vakbond IG Metall is er sprake van intimidatie, worden lonen achtergehouden en is er te weinig ruimte voor pauzes en basisvoorzieningen als toegang tot water.

Meer dan 3.000 werknemers ondertekenden inmiddels een petitie waarin ze oproepen tot betere arbeidsvoorwaarden, waaronder extra personeel en structurele rustmomenten. De onrust komt op een moment dat Tesla net is begonnen met de uitbreiding van de fabriek. Lokale overheden volgen het conflict op de voet.

Terugroepactie van 700.000 voertuigen

Inmiddels heeft Tesla wereldwijd bijna 700.000 voertuigen teruggeroepen vanwege problemen met het bandenspanningscontrolesysteem (TPMS). De fout kan leiden tot verminderde grip en verhoogd risico op ongelukken. Het gaat onder andere om de populaire Model 3, Model Y en de recent gelanceerde Cybertruck. Tesla zegt het probleem grotendeels met een software-update te verhelpen, maar het vertrouwen van consumenten lijkt opnieuw een knauw te krijgen.

Verkoopdaling van 45% in Europa

Commercieel gezien ziet het er evenmin rooskleurig uit. In januari 2025 daalde de verkoop van Tesla’s elektrische auto’s in Europa met maar liefst 45% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In belangrijke markten als Duitsland, Nederland en Frankrijk verliezen de modellen van Tesla terrein aan goedkopere concurrenten uit China, zoals BYD en Nio, maar ook aan gevestigde Europese merken die inmiddels vol inzetten op EV’s.

Volgens analisten komt de daling niet alleen door toegenomen concurrentie, maar ook door negatieve publiciteit rond Musk zelf, de vertraagde introductie van nieuwe modellen en de afwezigheid van stimuleringsmaatregelen in sommige landen.

Elon Musk onder druk

Hoewel Musk tot voor kort onaantastbaar leek, komt zijn leiderschap steeds vaker onder vuur te liggen. Zijn publieke optredens, politieke uitingen en de manier waarop hij zijn bedrijven aanstuurt zorgen voor verdeeldheid onder investeerders en consumenten. Critici verwijten hem dat zijn persoonlijke profiel te veel is gaan overschaduwen waar Tesla ooit voor stond: innovatie, duurzaamheid en vooruitgang.

Wat betekent dit voor Tesla?

Tesla staat op een kruispunt. Het merk blijft toonaangevend in de wereld van elektrische mobiliteit, maar de rek lijkt er voorlopig even uit. Interne spanningen, politieke polarisatie, imagoschade en operationele issues zetten druk op de toekomst van het bedrijf. Of Elon Musk erin slaagt zijn imperium weer op koers te brengen, zal afhangen van zijn vermogen om de rust te laten terugkeren — binnen én buiten zijn fabrieken.