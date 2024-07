Tesla moet 1,8 miljoen auto’s terugroepen om gevaarlijke motorkap

Tesla roept 1,8 miljoen auto’s terug omdat de motorkap open kan zwaaien tijdens het rijden. Je ziet het wel eens in actiefilms en zo’n directe blokkade zorgt ook eigenlijk altijd voor ongelukken: een probleem waar dus dringend iets aan moet worden gedaan.

Tesla recall

Vooral in China, want daar lijkt het probleem het grootst. Waarom dat precies het geval is, dat is onbekend. Misschien omdat de eerste meldingen daar vandaan komen? In maart meldden zich de eerste Tesla-rijders die merkten dat het systeem waarmee de voorklep dicht zit niet helemaal in orde lijkt te zijn. Het lijkt daardoor geen softwareprobleem dat even met een over-the-air-update kan worden opgelost, maar dat wordt wel gedaan. Er komt nu een veiligheidsupdate naar Tesla’s waarmee kan worden gedetecteerd of de klep open is en waarschuwt de chauffeur erover.

Het probleem komt voor bij zeer nieuwe auto’s, namelijk allemaal auto’s van na 2020:

Model 3s (gemaakt tussen 21 september 21 2020 en 2 juni 2024)

Model Ss (gemaakt tussen 26 januari 2021 en 15 juli 2024)

Model Xs (gemaakt tussen 18 augustus 2021 en 15 juli 2024

Model Ys (gemaakt tussen 9 januari 2020 en 15 juli 2024)

Nog geen ongelukken

Gelukkig zijn er nog geen meldingen van ongelukken die zijn gebeurd door dit euvel, maar het is wel bijzonder dat het via een software-update wordt opgelost. In de Verenigde Staten en Europa wordt minder melding gemaakt van het probleem, maar het is ook op ons van toepassing.

Tesla heeft regelmatig recalls. Nu klinkt dat vaak ernstiger dan het is. Waar je bij een recall denkt aan een terugroepactie waarbij iedereen met zijn auto naar de garage moet om het te laten fiksen, is het vaak iets wat met een software-update kan worden opgelost.

Check je frunk

In ieder geval moet Tesla zorgen dat een hoeveelheid auto’s die net zo groot is als de complete vloot aan verkochte Tesla’s in 2023 worden geüpdatet. En als je een Tesla hebt, misschien toch af en toe even checken of je frunk er wel goed bijstaat (de front trunk).