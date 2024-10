Was alles op Tesla’s We, Robot-event nep?

Bovendien lijkt Alcon het ook niet zo te hebben op Musk: “Elk merk dat een Tesla-partnerschap overweegt, moet rekening houden met Musks massaal versterkte, sterk gepolitiseerde, grillige en onvoorspelbare gedrag, dat soms grenst aan haatzaaien. Alcon wilde om al deze redenen niet dat BR2049 zou worden geassocieerd met Musk, Tesla of welk bedrijf van Musk dan ook.” Het is al met al geen goed startpunt, al is het nu aan de rechter om te bepalen in hoeverre een door AI-gegenereerd beeld inbreuk doet op een auteursrecht.

Tesla Optimus-robot

En dan die robots: die werden door mensen geassisteerd, maar in hoeverre? Ze zouden wel hebben gelopen op basis van AI. Iemand vroeg zelfs aan de robot tijdens het feestje of hij door een mens werd bestuurd en die antwoordde dat hij op dit moment wordt geassisteerd door een mens en nog niet volledig autonoom was. Het is de vraag of ze ook uit zichzelf spraken of dat ook daar gewoon een mens met een microfoontje achter zat. De robot reageert zo menselijk qua snelheid en toon, dat moet toch haast wel? In ieder geval is het maar weer al te duidelijk hoe de grenzen tussen de werkelijkheid en de fantasiewereld vervagen. Het is alleen aan ons om te bepalen hoe erg we dat vinden. En aan de copyrighthouders natuurlijk.

Tot slot ging het event natuurlijk om de auto’s en die lijken er wel echt te komen, al is het altijd afwachten of de richtperiode waar Tesla nu naar kijkt haalbaar is. Uiteindelijk heeft het waarschijnlijk sowieso nog heel veel tijd nodig voor het -als het er eenmaal is- uit de kinderschoenen kan stappen. De grootste vraag is dan nog wel of mensen inderdaad het OV laten zitten en voor de goedkopere robotaxi gaat: als die inderdaad ook nog eens zo goedkoop te krijgen is. Het kan na het We, Robot-event dus zeker niet alleen maar beter worden en we houden het in de gaten.