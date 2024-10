Deze knuffelmarmot is stiekem een robot

Het is niet stiekem een Terminator, maar deze knuffelhamster is dus niet alleen maar een knuffel. Casio heeft de Moflin gemaakt, een robotknuffel die is bedoeld om je je op gemak te stellen. Het klinkt raar: een knuffel met harde delen erin, of een robot die alleen maar is voor knuffelen, en toch is deze hybride tussen de twee enorm belangrijk.

Het robotimago verbeteren

Je hebt ze gisteren bij Tesla kunnen zien: de menselijke robots die het bedrijf in de maak heeft. Prachtige apparatuur natuurlijk, maar het is voor veel mensen toch een brug te ver om ook daadwerkelijk zo’n apparaat in hun huis toe te laten (even los van het prijskaartje van 10.000-en euro’s natuurlijk). We zullen toch langzaam moeten wennen aan dat idee van meer robots om ons heen (al kun je ook stellen dat de smartphone een soort robot is). Maar de wat meer ‘fysieke’ robots kunnen nog wel een beter imago gebruiken en daarvoor zijn dit soort knuffelrobots ideaal.

Knuffelrobots zien er namelijk niet alleen schattig uit en voelen prettig aan door hun vachtje: ze zijn ook vaak zo gemaakt om je juist op een emotioneel niveau te helpen. Door met je knuffelrobot te knuffelen en tegen het apparaat te praten, krijg je samen een band. Specifiek deze Casio Moflin krijgt zelfs zijn eigen persoonlijkheid (gesimuleerd, dat wel) en emoties wanneer je er meer interactie mee hebt. Het kan zelfs herkennen dat jij zijn baasje bent. Het is dus niet alleen een manier om mensen robots er wat liever uit te vinden zien, het is ook een manier om mensen te laten zien dat robots niet alleen maar kil zijn, maar juist kunnen helpen met gevoelens en de mentale gezondheid.