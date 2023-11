VW schaalt EV-productie af

Het gaat niet goed met de verkoop van elektrische auto’s. De vraag is dit jaar niet alleen in Nederland afgenomen. Als gevolg van die dalende vraag naar EV’s heeft Volkswagen besloten om de productie in haar fabriek in Zwickau, waar uitsluitend elektrische modellen gemaakt worden, af te schalen. Om te beginnen is een van de diensten van de productielijn voor de ID.3 en Cupra Born geannuleerd. Dat heeft een woordvoerder van het concern tegenover de Duitse krant Handelsblatt bevestigd. VW sluit niet uit dat in 2024 ook nog een tweede shift zal worden gecanceld. Dat hangt af van de vraag naar, en ontwikkeling van de marktsituatie rondom, EV’s.

230.000 EV’s rollen dit jaar van de band in Zwickau

De productielijnen van de EV-fabriek van Volkswagen in Zwickau zijn ontworpen om jaarlijks maximaal 350.000 elektrische VW’s, Audi’s en Cupra’s te produceren. Op dit moment worden daar de ID.3, ID.4, ID.5 van VW gemaakt, maar ook de Cupra Born en Audi Q4 E-tron rollen in Zwickau van de band. In 2022, toen de vraag naar nieuwe EV’s al afnam, werden er 218.000 gebouwd. Dit jaar verwacht het VAG-concern dat er iets meer dan 230.000 EV’s de fabriek in Zwickau zullen verlaten.

Om de maximale productie (350.000) te kunnen realiseren heeft de fabriek in Zwickau twee productielijnen met een drieploegen dienst (ochtend-, middag- en nachtdienst). Daarvoor heft Volkswagen dertig jaar geleden een contract met de fabriek in de voormalige DDR gesloten. Die overeenkomst was onderdeel van de economische ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid in de voormalige communistische Duitse staat. In september zegde Volkswagen die samenwerking formeel op. Dat was nodig om de productie te kunnen afschalen, wat nu dus een feit is. Als gevolg van het afschalen van de productie heeft Volkswagen ook de tijdelijke contracten van 270 medewerkers van de fabriek niet verlengd.