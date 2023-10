Volkswagen ID.Buzz in de uitverkoop

Volkswagen maakte meer dan 75 jaar geleden de eerste uitvoering van haar welbekende busje. De T1, T2 en al diens opvolgers – inclusief de camper-uitvoeringen - waren, zijn en blijven ongekend populair onder hippies, surfers, vrijbuiters en liefhebbers van kamperen in de vrije natuur. In 2022 verscheen de eerste volledig elektrische Volkswagen bus, de ID.Buzz die vijf jaar daarvoor al als een concept model op autoshows getoond werd. Zoals de meeste elektrische auto’s is ook de ID.Buzz niet bepaald goedkoop, maar daar is nu verandering in gekomen.

ID.Buzz 10k goedkoper

Waar je tot voor kort nog minimaal 67.490 euro moest neertellen voor een ID.Buzz, heeft Volkswagen de prijs van de ID.Buzz, de Pro-Advantage uitvoering om precies te zijn, nu voor een vanaf prijs van 57.490 euro in de showroom staan. Die prijsverlaging heeft ongetwijfeld ook te maken met de prijzenoorlog die met name door Tesla op de EV-markt ontketend is en de dalende vraag naar EV’s in het algemeen.

Echter Volkswagen staat ook op het punt om, begin 2024, een nieuwe versie van de ID.Buzz in de showrooms te zetten. Daarom moet de huidige voorraad van de ID.Buzz liefst zo snel mogelijk verkocht worden. Het verlagen van de prijs is dan een beproefd concept.

Voor 57.490 euro kun je nu dus al de Pro-Advantage uitvoering van de ID.Buzz rijden. Die heeft standaard onder andere een elektromotor met 204 pk (3010 Nm) met een 77 kWh accupakket die een WLTP-bereik heeft van 420 kilometer. Als we Volkswagen mogen geloven moet je er wel snel bij zijn, want de 10.000 euro korting geldt maar zolang de voorraad strekt.