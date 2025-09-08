Uber lanceert in 2026 zelfrijdende taxi’s in Duitsland

Uber gaat volgend jaar zelfrijdende taxi’s introduceren in Duitsland. Het doet dat samen met Momenta, een van zijn partners voor autonoom rijden-technologie. De test begint volgend jaar en het gaat om level 4-zelfrijdende auto’s.

Zelfrijdende Ubers in Duitsland

Het is goed nieuws voor Europa, want tot op heden zijn de primeurs op het gebied van zelfrijdende taxi’s eigenlijk vooral voor de Verenigde Staten en China. Duitsland lijkt dus het voorlopende land te zijn en dat is enerzijds goed, omdat het zo groot is en veel autobedrijven rijk is, maar ook opvallend, omdat Duitsland niet het meest innovatieve land is: je kunt op veel plekken in het land nog niet pinnen en Duitsers hebben ook lang gestreden tegen Google Streetview. Ze omarmen technologie er dus niet zo snel: benieuwd hoe dat straks met een Level 4-taxi van Uber is. Level 4 is een van de zes niveaus die er bestaan voor autonome auto’s.

Er is niveau 0, 1, 2, 3, 4 en 5, waarbij het als volgt verdeeld is: