Uber lanceert in 2026 zelfrijdende taxi’s in Duitsland

Uber gaat volgend jaar zelfrijdende taxi’s introduceren in Duitsland. Het doet dat samen met Momenta, een van zijn partners voor autonoom rijden-technologie. De test begint volgend jaar en het gaat om level 4-zelfrijdende auto’s.
Het is goed nieuws voor Europa, want tot op heden zijn de primeurs op het gebied van zelfrijdende taxi’s eigenlijk vooral voor de Verenigde Staten en China. Duitsland lijkt dus het voorlopende land te zijn en dat is enerzijds goed, omdat het zo groot is en veel autobedrijven rijk is, maar ook opvallend, omdat Duitsland niet het meest innovatieve land is: je kunt op veel plekken in het land nog niet pinnen en Duitsers hebben ook lang gestreden tegen Google Streetview. Ze omarmen technologie er dus niet zo snel: benieuwd hoe dat straks met een Level 4-taxi van Uber is. Level 4 is een van de zes niveaus die er bestaan voor autonome auto’s.
Er is niveau 0, 1, 2, 3, 4 en 5, waarbij het als volgt verdeeld is:
De test vindt plaats in het Duitse München in 2026. Uber wil daarna naar meer Europese steden uitbreiden, dus het betekent niet dat Uber eerst heel Duitsland wil overnemen: het is juist de bedoeling om verschillende steden in ons werelddeel van dienst te zijn. En ja, dus ook wel een beetje te ‘claimen’. Uber doet het allemaal samen met Momenta, dat een bedrijf uit Shanghai is. Het heeft zijn eigen robotaxi-dienst, maar het is niet echt een bekende naam. Het is dus wel slim om zich te binden aan Uber, wat hier wel een heel breed gedragen concept is.
Net als Tesla’s robotaxi’s die nu worden getest in Austin, zo zal ook de Uber/Momenta-robotaxi in eerste instantie veiligheidsmedewerkers in de auto hebben om te kunnen ingrijpen indien nodig. Overigens is Uber niet de enige die bezig is met dit soort plannen in Europa, of zelfs in Duitsland: Baidu en Lyft willen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk taxi’s lanceren. Volkswagen test bovendien al jaren zelfrijdende taxi’s in Duitsland.