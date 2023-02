Tesla roept meer dan 360.000 auto’s terug

Tesla is gisteren een terugroepactie gestart die meer dan 360.000 auto’s van het merk treft. De reden? Er zit een ‘bug’ in de software voor het zelfstandig rijden, het Full Self-Driving systeem. En serieuze bug, want de beschrijving van de actie, ingediend bij de Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst (NHTSA), spreekt over een verhoogd risico op aanrijdingen. De actie treft nogal wat Tesla’s die uitgerust zijn met het FSD-systeem: Model S en Model X van 2016 t/m 2023, Model 3 van 2017 t/m 2023 en de Model Y van 2020 t/m 2023.

FSD-systeem negeert maximumsnelheid

Letterlijk heeft Tesla het over een fout in het FSD "waardoor een voertuig de snelheidslimieten overschrijdt of op een onwettige of onvoorspelbare manier over kruispunten rijdt." De fabrikant meldt verder dat daardoor het ‘risico op ongevallen verhoogd wordt’. Ja, nogal wiedes als de zelfrijdende Tesla op hol slaat en over kruispunten scheurt.

Er worden ook een paar voorbeelden genoemd van verkeersonveilige acties die het FSD-systeem kan veroorzaken. Zo kan het gebeuren dat de Tesla zich niet aan de verplichte rijrichting houdt op rijstroken. Niet afslaan op en rijstrook voor rechts- of linksaf dus. Ook door oranje rijden en niet stoppen bij een stopbord worden genoemd.

Natuurlijk, het is in de meeste landen nog niet toegestaan om een auto te ‘besturen’ die zelfstandig rijdt, maar steeds meer voertuigen hebben de systemen daarvoor wel al aan boord. Tesla biedt haar Full Self-Driving systeem, nog wel in een beta-versie, als extra aan al haar modellen. Ook als het wettelijk nog niet toegestaan is, verwacht je als Tesla-koper natuurlijk wel dat die optie, a 15.000 dollar, foutloos functioneert.