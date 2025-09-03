Tesla komt met nieuw masterplan dat erg teleurstelt

Ceo Elon Musk heeft met zijn Tesla besloten om een nieuw masterplan te introduceren. Het gaat onder andere over de plannen met humanoïde robots en het lijkt ook te gaan over het iets minder belangrijk maken van de elektrische voertuigen van het merk. Maar er is veel kritiek op Master Plan Part 4: zo zou het lijken alsof het door AI in elkaar is gedraaid.
Het gaat van de hak op de tak, er wordt taal gebruikt van een vrij laag niveau en het feit dat Elon Musk ook de baas is van AI-tool Grok gooit alleen maar nog meer olie op het vuur. Maar dat het door AI is geschreven is tot daaraan toe. Het is vooral de inhoud die de grootste zorg presenteert, want die is erg vaag. We weten dat Musk van Tesla graag een bedrijf voor robots wil maken, waarbij hij zowel rijdende robots (de auto’s) als mens-achtige robots bedoelt.
Er staat dat groei oneindig is, dat innovatie beperkingen opheft en dat technologie prangende problemen oplost. Ook is er te lezen dat autonomie alle mensen moet helpen en dat bredere toegang zorgt voor een bredere groei. Onder al deze zaken staat wel wat tekst, maar het is allemaal wat vaag en trapt veel open deuren in. We geven een voorbeeld:
Om een bloeiende en onbeperkte samenleving op te bouwen, is het noodzakelijk om technologisch geavanceerde producten te maken die betaalbaar en op grote schaal beschikbaar zijn. Dit draagt bij aan een verdere democratisering van de samenleving en verhoogt tegelijkertijd de levenskwaliteit van iedereen. Het kenmerk van meritocratie is het creëren van kansen die iedereen in staat stellen om zijn of haar vaardigheden te gebruiken om te bereiken wat hij of zij zich voorstelt.
Dat is beduidend andere taal dan de eerste masterplannen, die aanzienlijk meer duidelijke handvatten presenteerden. Er staan geen heldere stappen in die het bedrijf wil gaan zetten. Wel lijkt er een shift te zijn van de auto’s naar meer de robots en duurzaamheid. Die robots komen echter ook met hun problemen: de robot die popcorn serveert het in Tesla-restaurant schijnt inmiddels al een maand uit te zijn.
De lancering van het plan is ook vrij bijzonder, Elon Musk blaast normaal hoog van de toren als hij vindt dat hij nieuwe briljante plannen heeft, maar hij lijkt op X zo druk met posten over immigratie en andere niet al te vriendelijke zaken, dat het masterplan er een beetje tussendoor lijkt te glippen. Dus ja, kun je het een masterplan noemen als de bedenker ervan er niet eens zoveel over te melden heeft? Daarnaast doet Musk vaker loze beloften, dus het is sowieso een kwestie van kat uit de boom kijken voordat we in dit plan geloven. Tesla heeft nog steeds genoeg dingen openstaan uit Master Plan 2 en 3, uit 2016 en 2023. Een van die onderdelen was het zonnepanelendak voor Tesla’s.
Om toch nog met een positieve noot te eindigen: in een begeleidende video bij het masterplan van Tesla is een glimps te zien van een Tesla-bolide die we nog niet kennen: zou het de Cybervan kunnen zijn?