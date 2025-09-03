Tesla komt met nieuw masterplan dat erg teleurstelt

Ceo Elon Musk heeft met zijn Tesla besloten om een nieuw masterplan te introduceren. Het gaat onder andere over de plannen met humanoïde robots en het lijkt ook te gaan over het iets minder belangrijk maken van de elektrische voertuigen van het merk. Maar er is veel kritiek op Master Plan Part 4: zo zou het lijken alsof het door AI in elkaar is gedraaid.

Tesla Masterplan deel 4

Het gaat van de hak op de tak, er wordt taal gebruikt van een vrij laag niveau en het feit dat Elon Musk ook de baas is van AI-tool Grok gooit alleen maar nog meer olie op het vuur. Maar dat het door AI is geschreven is tot daaraan toe. Het is vooral de inhoud die de grootste zorg presenteert, want die is erg vaag. We weten dat Musk van Tesla graag een bedrijf voor robots wil maken, waarbij hij zowel rijdende robots (de auto’s) als mens-achtige robots bedoelt.

Er staat dat groei oneindig is, dat innovatie beperkingen opheft en dat technologie prangende problemen oplost. Ook is er te lezen dat autonomie alle mensen moet helpen en dat bredere toegang zorgt voor een bredere groei. Onder al deze zaken staat wel wat tekst, maar het is allemaal wat vaag en trapt veel open deuren in. We geven een voorbeeld:

Om een bloeiende en onbeperkte samenleving op te bouwen, is het noodzakelijk om technologisch geavanceerde producten te maken die betaalbaar en op grote schaal beschikbaar zijn. Dit draagt bij aan een verdere democratisering van de samenleving en verhoogt tegelijkertijd de levenskwaliteit van iedereen. Het kenmerk van meritocratie is het creëren van kansen die iedereen in staat stellen om zijn of haar vaardigheden te gebruiken om te bereiken wat hij of zij zich voorstelt.