Tesla bereidt nieuwe ontslagronde voor’

Nog voor de zomer waarschuwde Musk al dat Tesla het moeilijk zou krijgen. Destijds werd gespeculeerd over het inkrimpen van het personeelsbestand met 10 procent. Er volgde een tijdelijke personeelsstop en er werden ook medewerkers ontslagen. In de herfst leek alles weer de goede kant op te gaan toen de personeelsstop opgeheven werd en het werven van nieuw personeel ook weer op gang kwam.

De bron van Elektrek zegt te weten dat er op dit moment al een personeelsstop geldt bij Tesla. In het eerste kwartaal van 2023 volgt een nieuwe ontslagronde. Om hoeveel ontslagen het gaat, is nog niet bekend.

De CEO heeft zelf ook al een paar keer gewaarschuwd voor economisch zware tijden die ook Tesla zullen treffen. Als we de meest recente berichten, uiteraard weer afkomstig van een anonieme bron die ‘bekend is met de situatie’, mogen geloven dan start 2023 voor een aantal Tesla medewerkers met slecht nieuws.

Elon Musk is de afgelopen weken vooral druk met Twitter, al lijkt het er sinds gisteren op dat hij binnenkort weer wat meer tijd gaat overhouden voor zijn – nu nog – goed lopende bedrijven. De vraag is echter of zijn hernieuwde aandacht voor Tesla nog op tijd komt. Ook daar rommelt het al geruime tijd, zelfs vóórdat Elon afgeleid werd door zijn nieuwe ‘speeltje’.

Morrende aandeelhouders, dalende beurskoers

Intussen is de koers van Tesla weer in verval geraakt. Echter, dat komt niet alleen doordat de verkoop van nieuwe Tesla’s in sommige landen achterblijft bij de verwachtingen. Aandeelhouders nemen het Musk ook kwalijk dat hij door de perikelen bij Twitter, zijn aandacht er niet meer volledig bij de ‘Tesla zaak’ heeft.

Zeker in deze tijden, met de chip- en grondstoftekorten, de steeds harder en talrijker wordende concurrentie, de oorlog in Oekraïne en nasleep van de coronacrisis, is het belangrijker dan ooit dat de CEO bij de les blijft. Tsja, en dat is voor iemand als Elon Musk soms een hele opgave.