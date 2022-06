Ontslagen Tesla medewerkers klagen autofabrikant aan

Enkele weken geleden liet Elon Musk de wereld weten dat hij een ‘super slecht voorgevoel’ heeft over de wereldeconomie en dat hij mogelijk 10 procent van de Tesla medewerkers zou moeten ontslaan. Welnu, de eerste 500 lijken al geslachtofferd te zijn. Dat zijn althans cijfers die online circuleren, maar niet bevestigd worden, ook niet door Tesla zelf. Een aantal van de ontslagen medewerkers zijn zo verbolgen over het ontslag dat ze het bedrijf aanklagen.

Ontslag per direct

Twee werknemers claimen dat Tesla zich niet aan de arbeidswetgeving houdt door medewerkers die ontslagen worden niet de 60 dagen opzegtermijn, met behoud van salaris, te geven. De ontslagen medewerkers stellen dat Tesla hen simpelweg even liet weten dat ze per direct ontslagen waren. Zonder verdere opzegtermijn of doorbetaling van het salaris voor een bepaalde tijd. In sommige gevallen werd een week vakantie ter compensatie aangeboden. Of dit de eerste tekenen zijn van het door Musk min of meer al voorspelde massaontslag, is niet bekend.