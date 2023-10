​SsangYong wordt KGM – Dit is de nieuwe Torros

SsangYong heeft al een aantal doorstarts achter de rug en telkens redt dit Koreaanse automerk het net niet. Maar daar is nu verandering ingekomen met de komst van de stevig gewortelde, stabiele KG Group (tinK Great). Zij heeft een belang van een kleine 60 procent in het automerk. SsangYong lijkt hiermee nu toch echt gered en maakt een serieuze come back. Met een aantal nieuwe modellen met de bekende SsangYong namen als Torros, Rexton en Korando. Vanaf 2024 krijgt SsangYong de naam KGM (tinK Great Mobility). Met een nieuw logo en nieuwe kleuren.

SsangYong Torros Wij reden de nieuwe SsangYong (nu nog) Torros Forest Green. En manmanman, wat een slagschip. Prachtig. Stoer, met robuuste details als de zijschermen en en de handvatten op de mortorkap. De prachtige exterieur Forest Green matcht volledig met de interieurkleuren en dat een sjiek en ontspannen look en feel. Het leren dashboard is afgetopt met wat strakke futuristische accenten. En de Torros bezit over een overzichtelijk touch screen dat gelukkig niet te overheersend aanwezig is. Aan alles is gedacht. En, wat een vette grille, zo een waar menig SUV jaloers op wordt.

De weg op Eenmaal op de weg is deze SUV opvallend fluisterstil en wij reden nog wel de benzine-uitvoering. Kun je nagaan. Soepel glijdt hij het asfalt over neemt moeiteloos elk hobbeltje zonder dat je van je stoel omhoog gevuurd wordt. Aan alle veiligheid is gedacht tot aan het meesturen in de bochten. Nu vind ik dat persoonlijk redelijk irritant, maar ik denk op bergweggetjes wel handig als je zelf niet goed de bochten kunt inschatten. Onder de motorkap ligt een 1.5 GDI Turbo, 163 pk en 280 Nm. Hij heeft een tweewielaandrijving en is een echte kilometervreter. Gassen maar.

Stoer en elegant SsangYong, oftewel KGM, zet in beleving. Powered by Toughness zoals de slogan luidt. En dan maakt de Torres waar. Het gaat om de details. Met enorm veel opbergvakken in de auto, een zee van ruimte achterin en een laadruimte waarin een heel gezin past. De optie om de boxen achter op stil te zetten en met kleine fraaie details zoals een leeslampje, maakt wel dat je wilt raodtrippen met deze stoere patser. Op de motorkap zitten een soort handvatten wat de SUV een extra tough look geeft. En we mogen misschien niet vergelijken, maar doen het toch: hij heeft wel iets weg van de Toyota Sequoia. Hoewel ik de Torros eleganter vind. EV on the way Geen zorgen: de Torros EV komt in februari 2024 wij hebben de preview gezien. En, o la la, de EV Torros is nagenoeg hetzelfde als de benzineversie, met een iets rondere achterkant, maar met het eveneens hoge ‘hebben-gehalte’. En als we dat toch een punt van kritiek mogen geven: maak het gaspedaal iets minder reactief, dan is ‘ie helemaal perfect. De benzineversie komt (misschien helaas) niet naar Nederland in verband met de hoge BPM. Dan zou de Torros heel duur worden en dat is nu juist net niet de bedoeling, want hij moet concurreren. En dat gebeurt wel met de volledig elektrische Torros die ook nog eens een aardig bereik heeft van zo’n 450 kilometer WLTP. Wij zijn KG Group heel dankbaar.