Sommige VW EV’s ondersteunen nu bidirectioneel gebruik

Er wordt al een tijd over gesproken en technisch is het al lang mogelijk. Waarom zou je je opgeladen elektrische bolide niet gebruiken om je huis van stroom te voorzien? Dit zogenoemde bidirectionele laden kan een behoorlijke bijdragen leveren aan het besparen op de energiekosten. Helemaal wanneer je ook zonnepanelen hebt. Dan word je EV overdag met ‘gratis’ zonne-energie opgeladen en kun je ’s avonds, als er geen zonlicht is, de stroom die je in huis nodig hebt voor lampen, koken, de wasmachine, etc. weer gewoon ‘gratis’ uit de EV-accu van je auto halen. Dat is bijna een no-brainer. Helaas zijn er nog maar weinig autofabrikanten met EV’s die deze technologie ondersteunen. Volkswagen gaat daar nu verandering in aanbrengen.

Volkswagen EV als thuisaccu

De Duitse autofabrikant heeft namelijk een software update uitgerold waarmee alle EV’s van het merk die voorzien zijn van een 77 kWh accu, geschikt worden voor het terugleveren van stroom aan je huis. Deze EV’s worden met die update, versie 3.5 van de ID.Software, feitelijk rijdende thuisaccu’s. “Met een thuislader en het geïntegreerde Home Energy Management System (HEMS) van Volkswagen-partner HagerEnergy kunnen klanten een zo groot mogelijk deel van hun huishoudelijk verbruik dekken met hun fotovoltaïsche installatie”, aldus de autofabrikant. Bovendien is de accucapaciteit van de betreffende EV’s ook voldoende om een huis enkele dagen van stroom te voorzien. Een gemiddeld huishouden verbruikt namelijk zo’n 30 kWh per dag.

In de eerste versie zullen de relevante ID. modellen alleen compatibel zijn met het DC-thuisstroomstation uit de S10 E COMPACT-serie van HagerEnergy. Andere thuisstroomstations moeten op een later tijdstip geschikt worden gemaakt voor gebruik met een bidirectioneel laadstation, zo stelt Volkswagen.

Inmiddels heeft Volkswagen ook al een pilotproject in Zweden lopen. In een gerenoveerde 350 jaar oude boerderij werd tijdens de renovatie ook meteen gezorgd voor zonnepanelen en laadinfrastuctuur voor elektrische auto’s. Volkwagen sloot in 2021 bij het project aan en realiseerde, samen met de projectontwikkelaar, het bidirectionele energiesysteem. Het is overigens niet bekend of alle bewoners van de appartementen in het gereviseerde complex ook in een Volkswagen EV rijden.