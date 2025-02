Pokémon-fan, haal je motorrijbewijs voor deze Honda

Honda teaset een motor die eruitziet als een droom. Het gaat overduidelijk om een futuristische motor, gebaseerd op de Pokémon Koraidon, bekend van Pokémon Violet. Het opvallende is dat het niet een al te origineel idee is, want vorig jaar kwam Toyota Engineering met een motor die gebaseerd was op Miraidon uit diezelfde game.

Honda Koraidon

Daarover schrijft Honda: “Het Honda Koraidon Project begon met het idee dat Honda een Koraidon kon creëren die uniek is voor Honda, gebaseerd op de toewijding aan monozukuri (de kunst van het produceren) die werd doorgegeven door de Toyota Miraidon. Het project bestaat uit ongeveer 40 ingenieurs die werden gerekruteerd uit de Motorcycle en Power Products Businesses en de Innovative Research Excellence die interesse hebben getoond in dit project. Onder het motto “Honda’s Devotion Make Children’s Dreams Come True” paste het team de ontwerpfilosofie en simulatietechnologie toe die Honda’s motorfietsbusiness in de loop der jaren heeft ontwikkeld.”

Er wordt gebruikgemaakt van zelfbalancerende technologie om de Koraidon uit de spelwereld zoveel mogelijk te laten zien in een Honda-motor. Hopelijk ga je er niet van rijden als een Koraidon, want het zijn pittige beesten die vrij agressief uit de hoek komen. Hij heeft hoge aanvalsstats, hij is snel en hij is al goed zoals hij is: er is geen evolutie van hem nodig. Terug naar de motor: die is te zien in Honda Welcome Plaza Aoyama van 7 maart tot en met 9 maart 2025.