Op stap met de 2024 Ford Mustang!

Een week geleden verzamelde de Amerikaanse vakpers in Los Angeles om een eerste keer met de allernieuwste Ford Mustang te rijden. Het 2024 model dat in de VS vrijwel meteen op de baan verwacht wordt en in het voorjaar van 2024 naar Europa komt. Daarom waarschijnlijk dat er maar een handvol (letterlijk) Europese online media werden uitgenodigd hiervoor. Of wij daar graag één van wilden zijn? Duh!



Kennis maken met de nieuwe Ford Mustang We werden verwelkomd door een team van ingenieurs & designers die ons graag meer vertelden over de auto, met daarbij de focus op wat er nieuw was aan dit model en waarom de Mustang op die manier nog iconischer is dan voorheen. Veel aandacht daarbij ging naar het nieuwe infotainment system, maar daarover zodra meer. De nieuwe Mustang - die alleen maar in V8 spec naar Europa zal komen deze keer - ziet er vooral mannelijker uit, Amerikaanser. Met iets scherpere lijnen in de neus, maar vooral een heel uitgesproken look aan de achterzijde geven hem een agressievere look dan het huidige model.

Muscle car Het misstaat de auto niet. Ook al hebben ze in afgelopen jaren veel moeite gedaan om de auto nog aantrekkelijker te maken ook voor de Europese markt, het blijft een muscle car en dat mag je zien. Enkel de GT met V8 naar Europa dus, opnieuw duidelijk bewijs dat dat is hoe men hier zijn muscle car het liefst heeft. Dus hebben wij ook daar enkel met de GT gereden, niet dat we dat erg vonden ;) De Mustang komt ook in 2 nieuwe kleuren - splash yellow & vapor blue - en vooral die laatste kleur kon ons wel smaken. We hebben een tijdje kunnen rondrijden in de GT in deze kleur, met de performance pack (spoiler, zwart dak, …) en dat is echt een mooie combinatie. Dat het daarenboven de manuele zesbak was maakte het alleen maar beter.

Een driver-focused immersive digital experience Tijdens de presentatie zoals eerder aangegeven ook veel aandacht voor het nieuwe infotainment systeem. Een “driver-focused immersive digital experience” zoals Ford dat dan zelf noemt. Misschien wel een van de grootste upgrades vergeleken met het huidige model. Een moderne dubbele display, waarbij voor het maken van de content Unreal Engine werd gebruikt (u weet wel, de technologie die gebruikt wordt om games te maken). Het oogt alvast visueel heel aantrekkelijk en er zitten een paar leuke gimmicks in, zo kan je bijvoorbeeld het bekende Fox Body instrumentenpaneel te voorschijn halen als je wil. Ik zie zelf vooral nog veel potentieel, de schermen en de technologie zijn er maar worden misschien nog allemaal een beetje braafjes ingevuld. Laat dat nog maar een stapje verder gaan.

Rijden maar En dan nu, rijden maar. Eerst met de manuele GT met performance pack, op de twisty roads van van de Big Tujunga Canyon en de Angeles Crest Highway. Het blijft een lekker geluid die V8 en ik geniet waarschijnlijk ook net iets te hard van het geluid de Rev Match maakt tijdens het terugschakelen voor de bochten.

Rev matching

De Rev Match moet je activeren in Track apps, waar je naast deze feature ook nog de Line Lock (burnout feature zeg maar), Lap Timer, Drift Break, Drag Race lights, … en meer kan vinden. Hier komt niet alleen het infotainment system echt tot zijn recht, deze maken de Mustang voor mij nog het meest de auto dat hij is. Het speelse karakter, de mogelijkheid om zelfs zonder veel kennis te genieten van de mogelijkheden van deze muscle car maken deze met recht en reden de meest populaire sport coupé in de wereld. In de namiddag van onze Mustang GT Drive gaan we op pad met de cabrio versie van de GT. Het is eerlijk gezegd te warm in Los Angeles deze tijd van het jaar om lang cabrio te rijden, maar we moeten toch zeker ook daar even van genieten. En op zijn minst een leuk plaatje van nemen, dat lukte daar wel bovenop de San Gabriel Canyon Lookout. Zelf niet de grootste fan van de cabrio, het doet wat afbreuk aan de lijnen van de Mustang, maar niet minder aangenaam om mee te rijden.

Visualisatie Klein maar leuk detail, op de performance pack editie heb je op de achterruit een subtiele visualisatie van de 7 generaties Mustang.

Last but not least, met de sleutel kan je nu niet alleen de auto van op afstand opstarten maar de Remote Rev geven ook de optie om van op afstand de motor al eens op toeren te jagen. Verder nutteloos, maar klinkt leuk toch! Wil je meer? Kijk dan zeker ook even naar onderstaande video van Jodie Kidd - u weet wel van Kidd in a Sweet Shop - die samen met ons in Los Angeles was.