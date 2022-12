Het einde van een tijdperk: Ford’s laatste GT

In 2023 komt een einde aan de levenscyclus van een van de meest iconische racebolides: de Ford GT 40. De Amerikaanse autofabrikant zet nog één keer een nieuw GT 40 model in de showrooms. Uiteraard speelt de EV-transitie die ook bij Ford in volle gang is, een grote rol bij het uiteindelijk verdwijnen van racemonsters met 6, 8 of 12 cilinder brandstofmotoren. Jammer, maar het is niet anders. Gelukkig kunnen we nog even genieten van de nieuwste, en dus laatste, benzine slurpende GT Mk IV.

67 GT’s van minimaal 1,7 miljoen

De 2023 Ford GT Mk IV wordt uiteraard geen massaproductie model. Ter ere nan het origineel, die in 1967 als tweede Ford GT Le Mans won, worden er maar 67 – met de hand - van gebouwd. Die krijgen allemaal een twin-turbo Ford EcoBoost krachtbron met meer dan 800 pk vermogen onder de kap. Uiteraard gefinetuned met een race spec versnellingsbak en langere wielbasis. Het bodywork is volledig van carbon.

Mocht je er een willen hebben, dan moet je rekening houden dat je daarvoor minimaal 1,7 miljoen dollar mag neertellen. Het goede nieuws is wel dat de eerste exemplaren nog voor de zomer van 2023 afgeleverd zullen worden.

"De originele GT Mk IV was ontworpen voor maximale prestaties op het circuit, en de nieuwe Ford GT Mk IV doet dat op dezelfde manier. Met een nog hoger niveau van motorsporttechniek en -prestaties, plus een volledig nieuwe carbon carrosserie die functioneel en opvallend is, is de Mk IV het ultieme afscheid van de derde generatie supercar”, aldus Mark Rushbrook, global director van Ford Performance Motorsports.