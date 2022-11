The Day of the Raptor: dit is de nieuwe Ford Ranger Raptor

Het autonieuws van vandaag wordt vooral gedomineerd door elektrische auto’s, nieuwe automerken vanuit Azië en nieuwe modellen betreft alles wat maar lijkt op een SUV. Dan zijn er nog de nodige performance auto's. Maar een buitencategorie zijn de echte off-road modellen. Zeg maar de bovenkant van Jeep en alle merken die zich zo noemen, maar het niet zijn, en daarnaast de brute pick-ups.

In Amerika heel normaal maar bij ons struikelen we er nogal over. In ieder geval kom je altijd vanzelf uit bij een Ford, meestal een F-150 (in de VS hebben ze die ook in een XL en XXL-uitvoering). En omdat Ford nu eenmaal nooit genoegen neemt met de middelmaat hebben ze van deze modellen ook een Raptor uitvoering. En die zijn van de buitencategorie.

In spreektaal praat je in alle gevallen over een Raptor, een naam die mede door de films van Jurassic Park een extra lading heeft gekregen. Bruut, krachtig, voor niets bang en ga zo maar door. Officieel praten we over een Ford Ranger Raptor, de kleinste van de gehele serie maar nog steeds een pick-up uit de buitencategorie. En vandaag is het party-time, The day of the Raptor en gaan we kennismaken met een auto die voor niets bang is, hoe extreem het landschap ook is. Als berijder kun je maar één ding doen, je volledig overgeven aan alles wat deze Ford tot een Raptor maakt.

De nieuwe generatie Ford Ranger Raptor

Ford komt in 2023 op de markt met een nieuwe generatie Ford Ranger Raptor, inmiddels de tweede generatie. Nederlanders moeten we even teleurstellen want hij is niet ontworpen voor ons volledig platte landje met mooie asfaltwegen, ook al woon je als boer ergens op godvergeten plekje. Er is altijd wel een mooi weggetje ernaartoe. De Raptor is aldus Ford specifiek ontworpen om de woestijn, de bergen en alles daar tussenin te trotseren. Dat je er ook caravan mee door het slip van de wadden kunt trekken is bijzaak, maar het kan wel. Het is dat de Domtoren kaarsrecht omhoog staat anders was het een optie geweest.

Het is 2022 maar de Raptor is modeljaar 202. Lucky bastards die hun naam eer aan doen kunnen hem dit jaar al wel voor de deur hebben staan. Waarschuw wel de buren want je redt het niet met slechts één parkeerplaats. Het goede nieuws voor de buren is dan wel weer dat de nieuwe Ranger Raptor een standje Quiet heeft waardoor prioriteit aan stilte wordt gegeven boven prestaties en geluid-spektakel, zodat je bij vertrek in de vroege ochtend je buren niet uit hun bed blaast.