Ontwikkelt TU Eindhoven de meest duurzame auto ter wereld?

TU Eindhoven en innovatie zijn al decennia een match. De technische universiteit komt met het ene slimme plan na het andere (en wint daarbij ook nog robotvoetbalkampioenschappen). Nu is dat Zem: een personenauto die tijdens het rijden meer CO2 opvangt dan uitstoot. En misschien is dat wel de meest duurzame auto ter wereld.

Zem, de duurzame auto Auto Zem heeft een speciaal filter waarmee de lucht wordt gezuiverd. Er wordt opgevangen CO2 opgeslagen en door die uiteindelijk af te voeren, zorgt de auto ervoor dat hij in ieder geval niet bijdraagt aan de co2-uitstoot. Sterker nog, hij vermindert het. De studenten gaan de komende jaren verder aan de slag met de bolide, die op dit moment nog niet optimaal duurzaam is. Dat komt omdat er natuurlijk ook onderdelen op de auto zitten en andere zaken aan kleven die wat minder goed zijn voor de aarde. Het gaat overigens niet zozeer om de fabricage, want daarin veroorzaakt de auto ook nagenoeg geen uitstoot: het gaat om de herbruikbaarheid van de materialen. Hebben ze die puzzel eenmaal opgelost, dan zou Zem best eens de meest duurzame auto ter wereld kunnen zijn. Een oplossing voor een probleem dat inmiddels steeds groter wordt. Immers is de transportsector één van de grote vervuilers van de aarde: ongeveer een kwart voor de totale uitstoot van Europa zou te wijten zijn aan deze industrie. De nieuwe auto van de studenten kan met zijn filter 320 kilometer rijden voor het filter vol is. Het idee is dat dat volle filter dan bij een laadpaal tijdens het laden van de auto kan worden geleegd.

Filter Dat filter is het hart van de auto. Die zorgt ervoor dat de auto bij 20.000 kilometer 2 kilogram co2 afvangt. Dat betekent dat tien van deze auto’s dezelfde hoeveelhei koolstofdioxide kunnen opslaan als een boom gemiddeld doet. Hebben vijf mensen straks zo’n auto, dan schiet het niet op, maar zou iedereen zo’n auto rijden, dan worden er enorme stappen gezet in de bestrijding van uitstoot. Het lijkt een onomkeerbaar iets, maar als er meer van dit soort initiatieven volgen dan is ons bestaan op de aarde wellicht nog te redden. “Het is echt nog een proof-of-concept, maar we zien wel al dat we de capaciteit van het filter in de komende jaren kunnen vergroten. Afvangen van CO₂ is een voorwaarde om de uitstoot tijdens productie en recycling te compenseren”, legt teammanager Louise de Laat uit. De studenten gebruiken onder andere 3D-printers om de auto te maken: bijvoorbeeld voor de monocoque en de carrosseriepanelen. Daarnaast print het studententeam circulaire kunststoffen die wel hergebruikt kunnen worden voor andere projecten.

Uitdaging voor de auto-industrie De elektrische en duurzame vierwieler heeft een sportief uiterlijk. Met reden, want er wacht de auto-industrie een sportieve uitdaging. Nikki Okkels, external relations manager bij TU/ecomotive: “Wij willen de industrie kietelen door te laten zien wat er allemaal al mogelijk is. En samenwerken. Als 35 studenten in een jaar een bijna CO₂-neutrale auto kunnen ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, dan liggen er ook kansen en mogelijkheden voor de industrie.” Deze nieuwe bolide is dus zeker niet alleen een technisch hoogstandje. Eigenlijk is het een brandbrief aan de producenten van auto's, om meer gebruik te maken van duurzame methodes en hier ook volop in te investeren. In ieder geval staan de studenten klaar om mensen uit die industrie te woord te staan over hun Zem. Tot die tijd werken ze bovendien door aan het nog verder verduurzamen van deze bijzondere vierwieler.