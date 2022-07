Robot voetballers prolongeren wereldtitel

Dit weekend werden de Nederlandse hockeydames voor de derde keer op rij wereldkampioen. Een bijzondere prestatie, want het prolongeren van een wereldtitel is doorgaans moeilijker dan wereldkampioen worden. De hockeydames waren niet de enige Nederlandse wereldkampioenen die we deze maand konden vieren. Ook het robot voetbalteam, Tech United, van de TU Eindhoven. slaagde er in hun wereldtitel met succes te verdedigen. Dat dead het team, met spelers als Lieke Motors, Jackie Groenestroom en Vivianne Wielema, in de Thaise hoofdstad Bangkok.

Ook het zilver kleurt Oranje

In de finale was Tech United met maar liefst 15-0 te sterk voor de Falcons. Eveneens een Nederlands team, van ASML in Veldhoven. Ofwel, Oranje veroverde zowel het goud als het zilver.

De robots die meedoen aan het WK robot voetbal spelen geheel autonoom. Dat doen zij door gebruik te maken van sensoren en innovatieve software. Een team bestaat uit vijf robots. Sinds de vorige wereldtitel, een jaar geleden, heeft het TU/e team haar robot voetballers op diverse vlakken verbeterd. Zo kunnen ze nu niet allen beter dribbelen, maar ook tactische wijzigingen zelfstandig, tijdens de wedstrijd, doorvoeren.