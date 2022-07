De 'Leeuwinnen' van Tech United strijden weer mee op het WK robotvoetbal

Eerlijk is eerlijk, de voetbalrobots hebben nog niet dezelfde fluwelen techniek als de vrouwen van Oranje, maar ze worden wel elk jaar een stukje beter en geavanceerder. Vorige maand speelde Tech United zelfs voor het eerst tegen een professioneel vrouwenteam van vlees en bloed, als afsluiting van het gewonnen EK robotvoetbal in Portugal.

De Oranje-leeuwinnen staan aan de vooravond van het EK in Engeland, maar zij zijn niet de enigen die namens Nederland als titelverdediger op een groot eindtoernooi gaan starten. Een kleine 10.000 kilometer verderop, in Bangkok om precies te zijn, speelt Tech United van de TU Eindhoven komende week, van 13 t/m 16 juli, om de wereldtitels robotvoetbal en zorgrobot tijdens RoboCup 2022. Tijdens het vorige WK in 2019 wisten ze beide titels te winnen. Kunnen ze die knappe prestatie dit jaar herhalen?

Mijlpaal

De wedstrijd tegen Vitória SC mag dan de boeken ingaan als een demonstratiewedstrijd, het feit dat de voetbalrobots in staat zijn om menselijke speelsters knap partij te bieden, zegt wat over de progressie die Tech United en het robotvoetbal doormaken. “Het is een mijlpaal. De robots zijn dus betrouwbaar genoeg om dit te kunnen. Het is wel zo dat de tegenstander donkere kleding aan moest, anders konden de robots ze nog niet goed genoeg herkennen”, legt teamlid Ruben Beumer uit.

Het doel van Tech United en de concurrentie is om in 2050 met autonome voetbalrobots de menselijke wereldkampioen te verslaan. Of ze ook daadwerkelijk op schema liggen, is volgens Beumer lastig aan te geven. Wel ziet hij hoe ‘zijn’ team elk jaar beter wordt en nieuwe dingen leert. Ook in de coronaperiode – de afgelopen drie jaar was er om die reden geen WK – heeft het team de technologie doorontwikkeld.

Wisselen van strategie

Zo is het dribbelen verbeterd. Beumer: “De robots mogen de bal maximaal drie meter met zich meenemen, dan moeten ze de bal passen of schieten. De oplossing is een human dribblewaarbij je als het ware de bal een stukje voor je uitduwt en weer oppikt. Behoorlijk moeilijk om te programmeren, want als je de bal te hard of op het verkeerde moment voor je uitduwt ben je hem kwijt. De robot moet dus precies kunnen detecteren waar de tegenstanders zijn om dit goed uit te kunnen voeren.”

Ook probeert Tech United de robots tijdens het komende WK van strategie te laten wisselen. “Denk bijvoorbeeld aan terugzakken om vervolgens te counteren”, aldus Beumer. “Of dat je specifiek via de rechter- of linkerkant een aanval opzet.” Naast het opzetten van de verschillende strategieën is ook de keuze voor de beste strategie een uitdaging. “De robots moeten namelijk aan de hand van de spelsituatie feilloos ‘aanvoelen’ wanneer ze met een bepaalde strategie kunnen beginnen en ook wanneer deze weer moet ophouden.”