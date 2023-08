​Nieuwe super-accu voor de auto uitgevonden

Het opladen van een elektrische auto gaat steeds sneller. Straks hoef je bijna niet eens de auto uit om een kop koffie te gaan halen, want batterijmaker CATL (bekend van onder andere Tesla) heeft een accu ontwikkeld waarmee het je auto in tien minuten zodanig oplaadt dat je er 400 kilometer mee kunt rijden.

De Shenxing is in een klap de snelste LFP-batterij van de wereld en dat komt omdat CATL er veel moeite in heeft gestoken om er betere technologie in te steken. Het lijkt een beetje de LG van de televisies te willen worden: LG levert alle panelen voor televisietoestellen, dus ook aan tv-concurrenten Samsung en Philips. CATL wil dat zijn Shenxing de standaard wordt voor elektrische voertuigen: is de accu volledig opgeladen, dan zou de actieradius maar liefst 700 kilometer zijn: dat is van Utrecht naar de Bretagne bijvoorbeeld. Naast het plan van de EU om een laadpaal op elke 60 kilometer te hebben, zijn er dus ook veel technologische oplossingen die elektrisch rijden nog aantrekkelijker kunnen maken.

De Chinese batterijproducent heeft een LFP-batterij gemaakt (lithium-ijzer-fosfaat) die Shenxing heet (wat gestalte betekent). LFP is een ander materiaal dan nikkel en cobalt, waarvan ook veel autobatterijen worden gemaakt. LFP is wat goedkoper: veel van de laaggeprijsde elektrische bolides maken gebruik van dit type batterij. Ze hebben als voordeel dat ze goedkoper te produceren zijn, maar qua energiedichtheid heb je als automobilist het nadeel dat je niet zo veel kilometers kunt maken.

Wat een luxe. Auto tot 90% opladen (beter voor de accu) en dan 538 km kunnen rijden. En dat haalt hij ook daadwerkelijk. Bij 100 % laden zelfs 600 km! En op dat laden hoef je vrijwel nooit te wachten want dat gebeurt tijdens het werk of als je thuis bent. pic.twitter.com/GwrCvKX1Qg

Welke auto wordt het?

De batterij zal al vanaf het eerste kwartaal van 2024 in auto’s worden geplaatst. Welke auto dat precies wordt, dat is nog onbekend. Het kunnen er heel veel zijn: CATL is een van de bekendste batterijfabrikanten en levert niet alleen aan Tesla. Ook Volkswagen, Volvo, Hyundai en BMW werken met ze samen. De nieuwe batterij zou in 30 minuten tot 80 procent kunnen opladen en zou zelfs goed blijven werken als de temperatuur naar de min tien graden Celsius gaat. Veel andere batterijen verliezen bij zulke temperaturen heel snel hun energie.

Het voordeel aan een auto die verder kan komen op zijn batterij is dat er minder wachtrijen zijn bij laadpunten onderweg, maar ook dat de rij sneller is opgelost omdat je accu als hij moet laden toch rapper op een zeer acceptabel niveau is. Er schijnen echter nog betere batterijen in de maak te zijn, waarbij je zelfs helemaal vol kunt laden in zo'n kort tijdsbestek. Die lijken echter nog toekomstmuziek, terwijl dit exemplaar dus al in productie gaat.