Elektrisch rijden in Europa wordt beter: elke 60 km laden

Vanaf 2025 kun je nog makkelijker elektrisch rijden in Europa. Dan is er namelijk elke 60 kilometer langs de belangrijkste snelwegen in de Europese Unie een snellader te vinden. Op die manier wordt kun je met een gerust hart op pad, omdat je weet dat er wel een laadpunt in de buurt is.

‘Elektrisch rijden is zo’n gedoe’. ‘Met een elektrische auto kun je niet op vakantie’. ‘Ik wil door kunnen rijden’. ‘In het buitenland kun je slecht laden’. Jullie zijn allemaal af, fossielfreaks! In 13u van Kerst in Utrecht ➡️ Tweede Kerstdag in zuidwest Frankrijk. Hoe? pic.twitter.com/TQoXYSlCdo — Jochem Hoogenboom (@jhoogenboom) December 27, 2022

Europese Raad De Europese Raad heeft dit besluit genomen. Het gaat om oplaadstations van maximaal 150 kW, maar ook oplaadstations voor vrachtwagens met minstens 350 kW moeten er komen. Ook daarvoor geldt dat ze op elke 60 kilometer langs de belangrijkste snelwegen te vinden moeten zijn. Dit alles maakt deel uit van de laadinfrastructuurplannen van het Europees Parlement, dat in maart een principeakkoord bereikte over de uitbreiding van deze infrastructuur. De EU schrijft: “De verordening infrastructuur alternatieve brandstoffen (AFIR) maakt deel uit van het "Fit for 55"-pakket. Dit pakket, dat op 14 juli 2021 door de Europese Commissie werd voorgesteld, heeft tot doel de EU in staat te stellen haar netto broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990 en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Op 2 juni 2022 bereikte de Vervoersraad een algemene oriëntatie over het voorstel en na onderhandelingen met het Europees Parlement bereikten de twee medewetgevers op 28 maart 2023 een voorlopig akkoord over de verordening.”

De (dagelijkse) doemverhalen over elektrisch rijden kloppen: laden op vakantie is een verschrikking. pic.twitter.com/ZYakeVqhvD — PhilippedB (@phildebruin) July 24, 2022

Makkelijk laden Het moet mensen met een elektrische auto makkelijk worden gemaakt om te ‘tanken’, zowel voor wat betreft de stroomtoevoer en -mogelijkheden als betalen. Door het makkelijker te maken om te betalen, wordt het ook aantrekkelijker om te laden, en als laden makkelijker wordt, wordt het aantrekkelijker om een elektrische auto te rijden. En dat is uiteindelijk waar de EU naartoe wil: het heeft het doel om die broeikasemissies met tenminste 55 procent te verminderen en daar moeten de burgers ook voor aan de bak. Dat betalen moet bijvoorbeeld altijd abonnementsloos kunnen gebeuren en er moet volledige transparatie zijn over de prijs. Ook moeten exploitanten van oplaadstations duidelijk zijn over de beschikbaarheid en wachttijd. Iets waar we in Nederland al aan gewend zijn: we zijn van Europa ook het land met gemiddeld de meeste laadpunten. Hierdoor kun je soms onterecht denken dat het overal zo goed voor elkaar is, maar er is een reden dat deze nieuwe regels van de EU komen. Vooral in Oost-Europa worstelt men met elektrisch rijden: daar is het helemaal niet vanzelfsprekend om enigszins dichtbij een laadstation te wonen.



Hier al drie jaar elektrisch. Als je normaal rijdt haal je 400 kilometer met gemak in de E-Niro. Gedoe met laden valt best mee. Paal voor de deur, palen op werk, en indien nodig een enkele keer wat kilometers snelladen. Alleen vakantie heb ik nog nooit gedaan met dat ding. — Perry de Wit (@PerrydeWit) April 18, 2023

Waterstof En, goed om te weten: er is ook focus op waterstofrijders. Op dit moment zijn die laadstations schaars, maar er moeten om de 200 kilometer van de belangrijkste snelwegen straks door heel Europa waterstoftankstation komen. Dat geldt voor zowel auto’s als vrachtwagens. Kortom, rijden door Europa wordt straks hopelijk aanzienlijk minder schadelijk voor de planeet, en vooral aanzienlijk comfortabeler.