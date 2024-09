Nieuwe Lexus RZ 300e nu ook in Nederland

Vanaf vandaag is de nieuwe Lexus RZ 300e te zien bij Nederlandse Lexus-dealers. Deze voorwielaangedreven versie van de batterij-elektrische Lexus RZ is leverbaar in 6 verschillende uitrustingsniveaus. De Lexus RZ 300e vormt het nieuwe startpunt voor de RZ line-up, zonder daarbij in te leveren op de kenmerken die het batterij-elektrische model zo bijzonder maken. Elke Lexus RZ 300e beschikt over dezelfde 150 kW/204 pk sterke en efficiënte aandrijflijn. Met zijn netto batterijcapaciteit van 64 kWh beschikt de Lexus RZ 300e over een WLTP-range van maximaal 480 kilometer.

Lexus RZ 300e in 6 uitvoeringen

De Lexus RZ 300e wordt in zes uitvoeringen geleverd. De eerste daarvan is de RZ 300e Comfort Line. Als Comfort Line is de RZ rijk uitgerust, met onder meer het grote Lexus Link Connect multimediasysteem met 14 inch beeldscherm, cloud based navigatie, “Hey Lexus!”-spraakbesturing, Lexus Premium audiosysteem met 10 speakers, USB-C-aansluitingen voor- en achterin en een draadloze telefoonlader. Daarnaast beschikt de Comfort Line standaard over stoelverwarming vóór, 2-zone automatische airconditioning, een automatisch dimmende binnenspiegel, een regensensor en automatische koplampverstelling voor de LED-verlichting. De Lexus RZ 300e Comfort Line is te bestellen vanaf 54.495 euro.