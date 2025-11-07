Komt die Tesla Roadster 2.0 er ooit wel?

Het begint inmiddels echt een klucht te worden: Elon Musk wil de demo van de Tesla Roadster nu laten plaatsvinden op 1 april. Kikker in je ruimtemotor? Het heeft er alle schijn van. Het is niet voor niets dat veel mensen hun bestelling van de auto annuleren. Ook OpenAI-CEO Sam Altman en YouTuber MKBHD hebben hun 45.000 dollar teruggevraagd, omdat ze er geen heil meer in zien. Dit is de woelige tijdlijn van de Tesla Roadster.
Er zou vorig jaar eigenlijk al een demonstratie plaatsvinden van de sportwagen van Tesla, maar dat jaar bleef het angstvallig stil rondom de bolide. Toen zou het eind dit jaar worden, maar nu zegt Tesla-CEO Elon Musk dat het 1 april wordt, de wereldwijde dag van het voor de gek houden van anderen.
Al sinds de aankondiging van de auto in 2017 gaan de wildste verhalen rond over de auto, die volgens Musk in samenwerking met SpaceX wordt gemaakt en van een soort raketten zou worden voorzien (koudgasstuwzenders, een ruimtevaartmotor die door gas en druk voor grote snelheden kan zorgen). Hij zei ook dat er nooit meer een auto zou zijn als deze, maar je kunt je afvragen of er überhaupt ooit een auto zal zijn als deze: we zien er niks van.
De Roadster 2.0 werd in 2017 aangekondigd voor een aankoopprijs van 200.000 dollar. De auto zou een actieradius hebben van 1.000 kilometer. De elektrische vierzits sportauto kan van 0 naar 100 kilometer per uur in 1,9 seconden, maar met de SpaceX-toevoeging zou hij daar minder dan 1 seconde voor nodig hebben. Het is de opvolger van de Roadster uit 2008, die wel daadwerkelijk uit is gekomen. Hij zou meerdere snelheidsrecords gaan breken, al is het de vraag of hij daarin inmiddels niet allang is ingehaald door andere merken.
Elon Musk heeft al meerdere malen gezegd dat de productie van de Tesla in de Giga Factory in Texas zou plaatsvinden. In eerste instantie zou de productie in 2020 starten met 10.000 stuks, maar inmiddels wordt dat dus 6 jaar later. Of er nog steeds 10.000 stuks nodig zijn is de vraag met zoveel afbestellers. Als het ze tenminste lukt om dat te doen, want het mailadres dat daarvoor bestemd is schijnt niet meer in werking te zijn.
De een ziet het feit dat Elon Musk nu zegt dat er in april 2026 een demo komt als een positief teken van leven, terwijl anderen denken dat ook hij het bijltje er nu bij neer lijkt te leggen. Maar hij zegt ook dat de auto waarschijnlijk een jaar tot anderhalf jaar daarna in productie gaat en dan dus half of eind 2027 verschijnt. In ieder geval hebben meerdere Tesla-topmensen dit jaar gezegd dat er nog steeds aan de Roadster 2.0 wordt gewerkt en verscheen er vorige week een vacature online voor een Roadster fabricage-engineer.
Elon Musk benadrukte bovendien nog eens dat de demo van deze auto de meest onvergetelijke demonstratie ooit wordt. Is het de meest onvergetelijke demonstratie die nooit plaatsvond, of krijgen we straks echt een auto te zien die later ook daadwerkelijk de weg opgaat? Op 1 april gaan we er ongetwijfeld iets van merken. Ondertussen zal het voor Musk weinig uitmaken: die verdient zijn bonus van 1.000 miljard (!) dollar waarschijnlijk toch wel.