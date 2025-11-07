Komt die Tesla Roadster 2.0 er ooit wel?

Het begint inmiddels echt een klucht te worden: Elon Musk wil de demo van de Tesla Roadster nu laten plaatsvinden op 1 april. Kikker in je ruimtemotor? Het heeft er alle schijn van. Het is niet voor niets dat veel mensen hun bestelling van de auto annuleren. Ook OpenAI-CEO Sam Altman en YouTuber MKBHD hebben hun 45.000 dollar teruggevraagd, omdat ze er geen heil meer in zien. Dit is de woelige tijdlijn van de Tesla Roadster.

Tesla Roadster 2.0

Er zou vorig jaar eigenlijk al een demonstratie plaatsvinden van de sportwagen van Tesla, maar dat jaar bleef het angstvallig stil rondom de bolide. Toen zou het eind dit jaar worden, maar nu zegt Tesla-CEO Elon Musk dat het 1 april wordt, de wereldwijde dag van het voor de gek houden van anderen.

Al sinds de aankondiging van de auto in 2017 gaan de wildste verhalen rond over de auto, die volgens Musk in samenwerking met SpaceX wordt gemaakt en van een soort raketten zou worden voorzien (koudgasstuwzenders, een ruimtevaartmotor die door gas en druk voor grote snelheden kan zorgen). Hij zei ook dat er nooit meer een auto zou zijn als deze, maar je kunt je afvragen of er überhaupt ooit een auto zal zijn als deze: we zien er niks van.