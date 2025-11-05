BMW iX3 (Neue Klasse) markeert nieuw tijdperk voor elektrisch rijden

BMW heeft het doek getrokken van de nieuwe iX3, het allereerste model uit de veelbesproken Neue Klasse. Deze generatie elektrische voertuigen markeert een nieuwe stap op gebied van technologie, design en duurzaamheid. De iX3 is niet zomaar een opvolger van de huidige elektrische X3: het is de blauwdruk van BMW’s toekomst.

Vanaf maart 2026 staat de auto bij Nederlandse dealers, en daarmee trapt BMW officieel een nieuw tijdperk af waarin elektrificatie, digitalisering en circulariteit samenkomen. “Praktisch alles eraan is nieuw, maar het is ook meer BMW dan ooit,” aldus Oliver Zipse, CEO van BMW AG.

Design: tijdloos en herkenbaar BMW

De iX3 is de eerste die BMW’s nieuwe designtaal draagt: strakke oppervlakken, duidelijke lijnen en minder franje. De proporties blijven klassiek X-model: stoer, sportief en evenwichtig. Met een lengte van 4,78 meter, breedte van 1,89 meter en hoogte van 1,63 meter biedt hij royaal ruimte, terwijl de luchtweerstandscoëfficiënt van 0,24 zorgt voor een opvallend gestroomlijnd profiel.

De iconische nierengrille is verticaal geplaatst en subtiel verlicht, een knipoog naar de Neue Klasse uit de jaren zestig. De koplampen hebben een vernieuwde lichtsignatuur die chroom vervangt door licht, en de achterkant oogt krachtig met horizontale L-vormige achterlichten die ver doorlopen in de klep.

Binnenin oogt alles rustiger en lichter. De ‘zwevende’ cockpit loopt visueel over in de portieren en creëert een omhullend gevoel voor bestuurder en passagiers. Dankzij het elektrische platform is de vloer vlak, wat zorgt voor meer beenruimte. De bagageruimte varieert van 520 tot 1.750 liter, met nog eens 58 liter extra onder de motorkap voor laadkabels of handbagage.