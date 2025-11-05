BMW iX3 (Neue Klasse) markeert nieuw tijdperk voor elektrisch rijden

BMW heeft het doek getrokken van de nieuwe iX3, het allereerste model uit de veelbesproken Neue Klasse. Deze generatie elektrische voertuigen markeert een nieuwe stap op gebied van technologie, design en duurzaamheid. De iX3 is niet zomaar een opvolger van de huidige elektrische X3: het is de blauwdruk van BMW’s toekomst.
Vanaf maart 2026 staat de auto bij Nederlandse dealers, en daarmee trapt BMW officieel een nieuw tijdperk af waarin elektrificatie, digitalisering en circulariteit samenkomen. “Praktisch alles eraan is nieuw, maar het is ook meer BMW dan ooit,” aldus Oliver Zipse, CEO van BMW AG.
De iX3 is de eerste die BMW’s nieuwe designtaal draagt: strakke oppervlakken, duidelijke lijnen en minder franje. De proporties blijven klassiek X-model: stoer, sportief en evenwichtig. Met een lengte van 4,78 meter, breedte van 1,89 meter en hoogte van 1,63 meter biedt hij royaal ruimte, terwijl de luchtweerstandscoëfficiënt van 0,24 zorgt voor een opvallend gestroomlijnd profiel.
De iconische nierengrille is verticaal geplaatst en subtiel verlicht, een knipoog naar de Neue Klasse uit de jaren zestig. De koplampen hebben een vernieuwde lichtsignatuur die chroom vervangt door licht, en de achterkant oogt krachtig met horizontale L-vormige achterlichten die ver doorlopen in de klep.
Binnenin oogt alles rustiger en lichter. De ‘zwevende’ cockpit loopt visueel over in de portieren en creëert een omhullend gevoel voor bestuurder en passagiers. Dankzij het elektrische platform is de vloer vlak, wat zorgt voor meer beenruimte. De bagageruimte varieert van 520 tot 1.750 liter, met nog eens 58 liter extra onder de motorkap voor laadkabels of handbagage.
BMW tilt de gebruikerservaring naar een nieuw niveau met het gloednieuwe Panoramic iDrive.
Het systeem combineert het nieuwe Operating System X met een Panoramic Vision-display dat informatie projecteert van A-stijl tot A-stijl over de volledige voorruit.
Belangrijke rijinformatie verschijnt direct in het gezichtsveld van de bestuurder, terwijl de bijrijder eigen content kan tonen. Het centrale touchscreen is vrijstaand, dun en minimalistisch vormgegeven.
De bediening verloopt intuïtief via spraak, aanraking of de vernieuwde BMW Intelligent Personal Assistant, die gebruikmaakt van AI en in de toekomst wordt uitgebreid met Large Language Model-technologie voor nog natuurlijkere interactie.
Het systeem ondersteunt entertainmentplatforms als YouTube, Disney+ en AirConsole-games, plus videobellen via Zoom tijdens laadpauzes.
Onderhuids introduceert de Neue Klasse een compleet nieuwe elektronische architectuur met vier high-performance computers, door BMW zelf “superbreinen” genoemd.
Eén daarvan, het Heart of Joy, is verantwoordelijk voor aandrijflijn, remmen, energieterugwinning en stuurfuncties.
Het systeem verwerkt informatie tien keer sneller dan traditionele regeleenheden, waardoor de iX3 niet alleen efficiënter, maar ook preciezer reageert.
Samen met het nieuwe BMW Dynamic Performance Control levert dit een rijervaring die directer, vloeiender en natuurlijker aanvoelt — of je nu rustig accelereert of stevig instuurt op een bochtige weg.
Het resultaat is typisch BMW: balans tussen controle en emotie. Zelfs het remmen voelt verfijnder dankzij de Soft Stop-functie, die zorgt voor een bijna onmerkelijke vertraging bij het tot stilstand komen.
De nieuwe zesde generatie BMW eDrive-technologie vormt het hart van de iX3.
De auto beschikt over twee elektromotoren — een EESM (elektrisch bekrachtigde synchrone motor) achter en een ASM (asynchrone motor) voor — goed voor een gecombineerd vermogen van 345 kW (469 pk) en 645 Nm koppel.
Dankzij de 800V-architectuur en hoogspanningsbatterij van 108,7 kWh accelereert de SUV in 4,9 seconden naar 100 km/u en haalt hij een WLTP-actieradius tot 805 kilometer.
De nieuwe cilinder-cellen hebben een 20% hogere energiedichtheid en maken een 30% snellere laadtijd mogelijk.
Laden kan met 400 kW DC, waarmee je in 10 minuten tot 372 kilometer kunt bijladen. Een volledige sessie van 10 tot 80 procent duurt slechts 21 minuten.
De iX3 ondersteunt standaard 11 kW AC-laden en optioneel 22 kW, plus bidirectioneel laden (V2L, V2H en V2G).
De iX3 is het eerste volledig softwaregedefinieerde BMW-voertuig. De vier “superbreinen” verdelen hun taken over rijdynamiek, geautomatiseerd rijden, infotainment en comfortfuncties.
De nieuwe bekabeling is 30% lichter en 600 meter korter dan in eerdere modellen, en digitale zekeringen (‘smart eFuses’) optimaliseren het energieverbruik per rijmodus.
De geïntegreerde AI speelt een grote rol bij Symbiotic Drive – BMW’s nieuwe concept waarbij de auto proactief meedenkt met de bestuurder. Denk aan automatische snelwegassistentie, verkeerslichtdetectie en adaptieve rijmodi die zich aanpassen aan omgeving en rijstijl.
Duurzaamheid stond centraal bij de ontwikkeling van de Neue Klasse.
De product-CO₂-voetafdruk van de iX3 is 34% lager dan die van zijn voorganger, gemeten over de volledige levenscyclus van 200.000 kilometer.
Bijna een derde van de auto bestaat uit gerecyclede materialen:
De nieuwe fabriek in Debrecen draait volledig op hernieuwbare energie en maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen. BMW spreekt van een “volledig circulaire productieketen” — van grondstof tot recycling.
De iX3 wordt leverbaar in verschillende uitvoeringen, waaronder Essential, Contemporary, M Sport en BMW Individual. De stoelen zijn verkrijgbaar in Veganza, M PerformTex of luxe Merino-leercombinaties, allemaal met gerecycleerde basisstoffen.
Qua uitrusting biedt BMW onder meer:
De productie van de BMW iX3 start in oktober 2025 in Hongarije. Vanaf maart 2026 is het model verkrijgbaar bij Europese dealers, gevolgd door een lancering in de VS en China in de zomer. De verwachte Nederlandse vanafprijs ligt rond de €70.000, afhankelijk van uitvoering (M-pakket) en fiscale regelingen.
De BMW iX3 (Neue Klasse) is meer dan een elektrische SUV. Het is een technologische showcase waarin design, AI, software en duurzaamheid samensmelten tot een geheel nieuw type BMW.
Met zijn enorme actieradius, ultrasnelle laadtijden en vernieuwde rijdynamiek laat hij zien dat elektrisch rijden niet ten koste hoeft te gaan van emotie. De Neue Klasse is niet zomaar een platform — het is de start van BMW’s volgende hoofdstuk.
“Wat begon als een visie, is nu realiteit,” aldus Oliver Zipse. “Met de iX3 brengen we niet alleen een nieuw model, maar een nieuw tijdperk voor BMW.”