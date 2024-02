Elon Musk stelt dat Tesla Roadster van 0-100 gaat in 1 seconde

Elon Musk maakt graag grote statements en zo ook met de Tesla Roadster. Nu stelt hij dat de bolide van 0 naar 100 kilometer per uur gaat in slechts een seconde. Dat is voor een gewone elektrische auto vrij ondenkbaar, al lukt het de S Plaid van Tesla ook al in 1,9 seconden. Bovendien is Musk nog steeds van plan om de auto te voorzien van raketten in een soort bizarre samensmelting tussen zijn Tesla en zijn SpaceX.

Sneller dan het geluid

Of dat echter om esthetische raketten gaat of echt werkende exemplaren is onduidelijk. Met of zonder raketten, interessant detail: van 0-100 kilometer per uur in 1 seconde is sneller dan het geluid. Huidige recordhouder voor snelst wegrijdende auto is de Dodge Challenger SRT Demoin 170, die van 0-100 gaat in 1,66 seconde.