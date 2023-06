Tesla Roadster gaat de Cybertruck achterna

Het is geen uitzondering meer dat Elon Musk een nieuwe Tesla presenteert en het vervolgens vele jaren duurt voordat die in productie gaat en afgeleverd wordt. De Cybertruck is daar een goed voorbeeld van. Die is inmiddels al bijna vijf jaar oud als de eerste eigenaar hem – hopelijk eind dit jaar nog – ontvangt. Maar, het kan nog gekker. Eind 2017 onthulde Musk tijdens een event de eerste Tesla vrachtwagen en… de nieuwe Roadster. Hoewel de eerste vrachtwagens (Tesla Semi) al rondrijden en wisselende kritieken krijgen, is de Roadster tot op de dag van vandaag nog niet meer dan een website met foto’s en een video.

Roadster komt hopelijk eind 2024

En dat blijft ook nog wel even zo. Als we de nieuwste berichten mogen geloven dan gaat Elon Musk er nu van uit dat de eerste exemplaren van de Roadster eind 2024 afgeleverd worden. Tegen die tijd ligt de onthulling van wat de snelste EV ter wereld moet worden, al zeven jaar achter ons.

Het goede nieuws? Je kunt de Tesla Roadster wel al reserveren. Moet je wel binnen 10 dagen alvast 43.000 euro betalen (waarvan 4.000 direct bij reservering). Dat is uiteraard niet het hele aanschafbedrag, want die ligt ruim boven de 200.000 euro. Voor een auto die als je hem eindelijk ontvangt dus al zeven jaar ‘oud’ is.