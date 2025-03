Jaguar Type 00 EV was geen grap: rijdt in de straten van Parijs

Het is waarschijnlijk een van de meest besproken onderwerpen in de autowereld van vandaag, naast een Amerikaans President die een Tesla kocht: de Jaguar Type 00 EV. De opvallende auto werd gespot in de Franse hoofdstad Parijs, waar momenteel Paris Fashion Week plaatsvindt.

Jaguar Type 00 EV

De Jaguar is niet zomaar een dummy: hij kan echt rijden en vervoerde acteurs Barry Keoghan, Zoe Saldana en Jamie Dornan. We kennen de auto van de introductie vooral in wat dieper roze en dieper blauw, maar speciaal voor de gelegenheid maakte de Britse autobouwer hem mat-blauw. Jaguar Type 00 EV leek een grapje van het merk, maar nu blijkt dat het bloedserieus is. De bolide zou tussen de 177.000 en 237.000 euro gaan kosten.

Het is een opvallende verschijning met zijn bijzondere vorm die doet denken aan de auto uit Pink Panther. Hij is elektrisch, vierdeurs, biedt 986 pk en heeft een actieradius van een kleine 700 kilometer. De auto is nog niet officieel in productie: je kunt hem wel al zien rijden, want hij wordt getest. Waarschijnlijk wordt de auto vanaf medio 2026 in productie genomen.

Volledig het tegenovergestelde

Geen zorgen, Jaguar weet zelf ook dat deze auto meer is dan een ‘bold move’. Het zegt tegen Autocar dat de ontwikkeling van de auto alleen al volledig tegenovergesteld is van hoe dingen normaal werkten. Maar ook dat het een van de beste Jaguars is die ooit is gemaakt.

Wel is het een concept en dat blijft het ook: er komen wel twee auto’s die erop geïnspireerd zijn. Ondanks dat het een elektrische auto is, belooft het merk de chauffeur niet te bombarderen met technologie. Jaguar vergelijkt het met horlogemakers: “Ja, er is innovatie in horloges, maar je wint het niet door er tech aan toe te voegen.” Pure tech is meer voor de Chinese automakers, stellen de Britten, die overigens zelf alleen nog elektrische auto’s gaan maken.

Wanneer de nieuwe GT van Jaguar wordt onthuld is nog onbekend.