Automerk Jaguar is niet wat het was: maar is dat slecht?

Het 102 jaar oude bedrijf weet in ieder geval de tongen los te maken. Voor veel mensen was het veranderen van het logo waarschijnlijk al een flinke ommezwaai, laat staan de reclame met alle kleur en nu dan ook nog auto’s die een heel nieuw gezicht laten zien. Vooral dat er nu eigenlijk jaGUar staat is voor veel mensen heel vreemd.

Modernisering en marketing

Maar de mensen die die mooie auto’s waarderen, waarderen ze vaak op afstand. Je kunt veel van het oude Jaguar houden, maar als je de auto’s niet koopt, dan zal het merk toch een andere kant op moeten gaan. Een kant die wereldwijd wordt bekritiseerd. Elon Musk vroeg zelfs aan Jaguar of het auto’s verkoopt, in reactie op de eerste video met daarin alleen maar kunstzinnige mensen. Maar hey, vanuit een marketingperspectief is dit goud: iedereen heeft het over je merk, een merk dat verder vooral diep in de autowereld zat en waarvan het de vraag was of iemand onder de dertig het ooit zou kennen. Dat is nu wel anders.

Weg met leer, hout, donkerte: het is een nieuwe tijd, de jaren 50 en 60 die voor Jaguar zo waardevol waren, liggen inmiddels meer dan een halve eeuw achter ons. Tijd voor een nieuwe, frisse wind, en klanten die het in die tijd nooit had gehad: en dan niet alleen door leeftijd. Wij hebben er zin in, jaGUar.