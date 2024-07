In deze auto hoeven je handen niet aan het stuur: ook niet in Nederland

In Nederland hebben we nog niet zulke grootschalige zelfrijdende taxi-projecten als in San Francisco, maar ook in ons land worden wel stappen genomen als het om de zelfrijdende mogelijkheden van auto’s gaat. Ford heeft net weer een ‘winst’ behaald: Je mag in de Mustang Mach-E rijden zonder handen aan het stuur.

Met zonder handen

De elektrische voertuigen mogen in Nederland en België op eigen houtje rijden, maar uiteraard is het niet de bedoeling dat je ondertussen met je kinderen op de achterbank bezig bent. Je houdt als de auto autonoom rijdt wel je ogen op de weg, zodat je kunt ingrijpen als dat nodig is. Maar dat hoef je niet te doen met je handen aan het stuur, want je hebt die verplichting niet meer. De politie kan je dus geen bekeuring geven als je ondertussen een bord spaghetti naar binnen lepelt of bodylotion opsmeert.

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor deze uitzondering. Ook mag het niet overal: op de provinciale weg in je dorp of de stationsstraat kun je het echt vergeten. Dit is een functie voor de snelweg en zelfs daarin wordt nog verschil gemaakt tussen de ene of de andere snelweg. Je mag het dus alleen veilig en wel doen als je je op een vooraf goedgekeurde snelweg bevindt voor dit BlueCruise-systeem. Die wegen vind je in 18 verschillende Europese landen.