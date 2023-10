Ford zet rem op EV-investeringen

Uit de resultaten die Ford deze week bekendmaakte blijkt dat het bedrijf nog steeds winst maakt, maar op dit moment is die winst wel volledig afkomstig van de traditionele tak van Ford. Dat wil zeggen, de verkoop van ICE en hybride modellen. De EV-tak, Model e, van Ford moest in het afgelopen kwartaal een verlies slikken van 1,3 miljard dollar. Ook het kwartaal daarvoor draaide Ford met haar EV’s een verlies van meer dan 1 miljard dollar.

De CFO van Ford, John Lawler, deed deze uitspraken tijdens de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers van het automerk. Daarbij benadrukte hij wel expliciet dat Ford geen plannen heeft om de ontwikkeling van de volgende generatie EV’s te stoppen. Dat zou, met de wereldwijde elektrificatie van de automotive industrie natuurlijk ook wel heel erg paniekvoetbal betekenen. Een (tijdelijke) dalende vraag naar nieuwe EV’s zal op de lange termijn immers geen gevolgen hebben voor het feit dat de wereld over een jaar of tien af wil van ICE bolides.

Ford heeft deze week bekendgemaakt dat de autofabrikant geplande investeringen ter waarde van 12 miljard dollar in de ontwikkeling van EV’s en -accu’s (tijdelijk) gaat vertragen. Daardoor wordt onder andere de bouw van een tweede fabriek voor EV-accu’s, een samenwerking me SK On, uitgesteld. De reden voor deze beslissing heeft volgens Ford alles te maken met de dalende vraag naar, met name, duurdere en luxe EV’s.

Kosten moeten omlaag

Wat, naast een dalende vraag naar luxe en duurdere EV’s, ook meespeelt is de prijzenoorlog die sinds eind vorig jaar, door Tesla, gestart werd. Daardoor moest ook Ford de prijzen van haar EV’s omlaag schroeven om het primaire doel, het veroveren van een substantieel marktaandeel, in zicht te kunnen houden. Dat was geen goed nieuws voor de winstgevendheid, zo bleek dus ook al enkele maanden geleden.

Dat betekent ook dat de kosten voor de productie en ontwikkeling van EV’s omlaag moet. Een oplossing is het op de markt brengen van EV’s met een goedkopere uitrusting. Daar is Ford inmiddels ook al mee begonnen want enkele weken geleden werd de Ford F-150 Lightning Flash pick-up gelanceerd. Dat is een goedkopere versie van de F-150 Lightning.